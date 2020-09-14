شاهد .. عمرو أديب يعرض هدم أردوغان مساجد فى تركيا لإقامة مشروعات

عرض الإعلامى عمرو أديب، فيديوهات لهدم رجب طيب أردوغان مساجد فى تركيا وذلك لعمل مشروعات قومية بدلا منها، وذلك ردا على ادعاءات جماعة الإخوان الإرهابية الذين يزعمون أن مصر تهدم المساجد.





وقال أديب، فى برنامجه "الحكاية"، الذى يعرض على قناة "إم بى سى مصر"، "أن المعركة هى معركة وعى.. أنا مش عاوز حد يكذب عليكو"، متحديا فى الوقت ذاته أى إعلامى إخوانى ينتقد ما يفعله أردوغان هناك.



ولفت أديب، إلى أن المواطنين في تركيا موجودون بالشوارع للدفاع عن جوامعهم بأجسادهم، مضيفًا: "أتحدى إن أردوغان مبيهدش الجوامع، ولا توجد مقارنة أو مقاربة بين أوضاع بين أوضاع مصر وتركيا".

وتابع: "وزير الأوقاف، عندما أعلن أن مصر بلد المئة ألف مئذنة كان على لسانى أقوله كفاية جوامع لكن هذا إنجاز"، مشيرًا إلى أن مصر لديها جوامع أكثر من البيوت.