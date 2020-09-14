وزير الأوقاف : الحفاظ على نظافة المساجد من تعظيم شعائر الله وخدمتها شرف

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الحفاظ على نظافة المساجد أو الإسهام فى نظافتها، وحرص العاملين به على نظافتها الدائمة وبذل أقصى ما فى وسعهم لذلك، هو من باب تعظيم شعائر الله "وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ".





وأكد الوزير، فى بيان له اليوم، أن خدمة بيوت الله عز وجل شرف، و إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك، فجدد النية، وحول الوظيفة إلى رسالة، واخدم بيت الله عز وجل بلا حدود، ولا تدخر جهدا ولا وسعا. وأوضح، أنه إذا كان الأجر على خدمة بيوت الله عز وجل أجرا عظيما تحفه البركة فى الدنيا والرحمة فى الآخرة، فإن التقصير فى المهام الواجب القيام بها وخيم العاقبة على المقصرين فى ذلك من المكلفين به، ومن ثمة وجب التفانى فى العمل من كل من شرفه الله عز وجل بخدمة بيوته . واختتم: "على كل عمار بيوت الله عز وجل وقاصديها تعظيم حرمات الله عز وجل فيها، فندخلها فى سكينة ووقار، ونحافظ على نظافتها، ونسهم فى ذلك ما استطعنا، ونأتيها فى أحسن وجوه النظافة والطهارة والبهاء والنقاء ظاهرا وباطنا، استجابة لقول الله عز وجل: "يَا بَنِى آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ".

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