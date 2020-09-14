وجاء في البيان : "جماعة الإخـوان الإرهابية الضالة المضلة يحاولون تضليل أعوانهم أولا والشعب ثانيا بفبركة الفيديوهات والمشاهد والصور المختلفة لتنفيذ مخططهم الهدام لتأليب الرأى العام ونشر الفوضى وهدم الدولة". اقرأ أيضا وتابع البيان : "الجماعة الإرهابية فى حالة عدم توازن بسبب خلافات قياداتها الهـاريين خارج مصر وأصـبحت على رؤوس الأشهاد وتسعى للتغطية على تلك الخلافات وتضليل الرأى العام بأكاذيبها". وأوضح البيان : "الجماعة الإرهابية تنهار من الداخل وقياداتها بالخـارج يوجهون الاتهامات ويحاولون إخفاء الحقيقة عن الرأي العام بمدى الإنهيار الذى وصلت له الجماعة الإرهابية..وتشهد جماعة الأفـاقون الكـذابون حالـة تفكك وانهيار غـير مسبوقة دفعـت كوادرها للهرولة لأسلوبهم المعتاد بنشر الأكاذيب وفبركة الأخبار والأحداث والفيديوهات .. مـن تخدعون أيها الخرفان؟! ". واستكمل البيان : "نقول للجماعة الإرهابية مهما بلغ كذبكم ونفاقكم فهيهات..فقد كشفكم الشعب والرأى العام المصري وألقى بكم فى غياهب النسيان.. ولن تقوم لكم قائمة مادام الشعب المصري الواي يتصدى لأكاذيبكم الدنيئة".

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر مـن تخدعون أيها الخرفان.. رواد السوشيال ميديا يكشفون فبركة الإخوان لفيديوهات مظاهرات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.