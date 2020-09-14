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شباب الصحفيين: الإخوان الإرهابية تنهار والشعب المصري كشف أكاذيبهم

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كشفت جبهة شباب الصحفيين، أن جماعة الإخوان الإرهابية الضالة المضللة يحاولون تضليل اعوانهم أولا والشعب ثانيا بفبركة الفيديوهات والمشاهد والصور المختلفة لتنفيذ مخططهم الهدام لتأليب الرأي العام ونشر الفوضى وهدم الدولة.

قال هيثم طوالة رئيس الجبهة في بيان صحفي: الجماعة الإرهابية في حالة عدم توازن بسبب خلافات قيادتها الهاربين خارج مصر وأصبحت على رؤوس الأشهاد وتسعى للتغطية على هذه الخلافات بأكاذيبها التي أصبحت منهج عملهم ودستور حياتهم.

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اضاف طوالة: الجماعة الإرهابية تنهار من الداخل وقيادتها بالخارج يوجهون الاتهامات ويحاولون إخفاء الحقيقة عن الرأي العام بمدي الانهيار الذي وصلت إليه الجماعة الإرهابية

أشار رئيس الجبهة إلي أن جماعة الافاقين الكاذبون تشهد حالة تفكك وانهيار غير مسبوق حيث دفعت كوادرها للهرولة لاسلوبهم المعتاد بنشر الأكاذيب وفبركة الاخبار والاحداث والفيديوهات..من تخدعون أيها الخرفان.

ووجهت الجبهة رسالة نارية إلى الجماعة الإرهابية: "مهما بلغ كذبكم ونفاقكم فههيات فقد كشفكم الشعب والرأي العام المصري وألقي بكم في غياهب النسيان..ولن تقوم لكم قائمة مادام الشعب المصري الواعي يتصدى لاكاذيبكم الدنيئة والخسيسة".

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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