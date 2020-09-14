الأوقاف توزع 13 طنا من لحوم الأضاحى اليوم فى 4 محافظات

توزع وزارة الأوقاف، اليوم، الإثنين، 13 طنًا من لحوم الأضاحى على المستحقين من الأسر الأولى بالرعاية، فى محافظات: القاهرة، والشرقية، والمنوفية، والإسماعيلية، فى إطار توزيع صكوك أضاحى الأوقاف بالمحافظات للأسبوع السادس على التوالى.





وقالت الوزارة فى بيان عبر موقعها الرسمى، أمس الأحد، إن إجمالى ما تم توزيعه من لحوم الأضاحى حتى اليوم، بلغ 607 آلاف كيلو من اللحوم. وأكدت غرفة العمليات بالوزارة، أهمية التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية خلال التوزيع، مع التشديد عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم.

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