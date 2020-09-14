رئيس خط نجدة الطفل: أبلغنا النيابة ضد أحمد حسن وزينب بعد فيديو "مقلب إيلين"

قال صبرى عثمان، رئيس خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والامومة أن الخط قد تلقى البلاغ رقم 16120 في 12 سبتمبر 2020 نقلا عن مواقع التواصل الاجتماعي "اليوتيوب" بشأن تداول فيديو علي قناة " احمد حسن وزينب " تظهر فيه الأخيرة وقد قامت بتغيير ملامح وجهها بطلاء الوجه باللوم الأسود بداعي " مقلب ضد ابنتها الرضيعة "ايلين " الأمر الذي أثار الفزع والرعب في نفس الطفلة وآثار حالة من الاستياء لدي الجمهور.

وأضاف "عثمان" فى تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج" وبناء علي توجيهات د. سحر السنباطي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، فقد تم إبلاغ النيابة العامة مكتب حماية الطفل والذي قام بالتنسيق من نيابة حلوان الكلية بإحالة البلاغ الي نيابة البساتين الجزئية التي تباشر تحقيقاتها في هذا البلاغ واستمعت إلى أقوال الاخصائي الاجتماعي بخط نجدة الطفل بشأن هذا البلاغ.

وأشار رئيس خط نجدة الطفل أن تحرك المجلس جاء في ضوء ما تشكله هذه الواقعة من انتهاك وإساءة لكرامة وحقوق الطفل وبالمخالفة لما تضمنته المادة 80 من الدستور في شأن التزام الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع انواع العنف والإساءة وسوء المعاملة والإستغلال الجنسي والتجاري وبالمخالفة لأحكام قانون الطفل وما تضمنته المادة 291 من قانون العقوبات من حظر المساس بحق الطفل من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري او الاقتصادي والتي تقرر عقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي الف جنيه لكل من استغل الطفل تجاريا وبالمخالفة للقانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر والتي قررت عقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة الف جنيه لكل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر .

وتابع أن ذلك يطبق اذا ما توافرت اسباب من الحالات السبعة الواردة بالمادة 6 من هذا القانون " الحالة الواردة بالبند 3 اذا كان الجاني زوجا للمجني عليها أو من أحد أصوله أو فروعه أو ممن له الولاية أو الوصاية عليه أو كان مسئولا عن ملاحظته أو تربيته أو ممن له سلطة عليه وكذا البند رقم 6 فى حالة ما إذا كان المجني عليها طفلا .