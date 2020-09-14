القباج: تطبيق دليل عمل مودة كمتطلب تخرج بدءًا من العام الدراسي القادم

أكدت نيفين القباج ، وزيرة التضامن الاجتماعى، وصول المنصة الإلكترونية لمشروع " مودة "إلي (2 مليون متردد) منذ أن تفضل رئيس الجمهورية بإطلاقها في ديسمبر 2019؛ كما سيبدأ المشروع العام القادم في تطبيق دليل عمل مودة كمتطلب تخرج بدءًا من العام الدراسي القادم استنادًا لموافقة المجلس الأعلي للجامعات وعلى ضوء نتائج المرحلة التجريبية للمشروع والتي تم خلالها تنفيذ دليل مودة علي (90 ألف) طالب وطالبة في خمس جامعات مصرية .
وأضافت فى تصريحاتها أنه سيتم التوسع في تنفيذ المشروع بين المجندين في القوات المسلحة والداخلية، وقد نفذنا هذا العام الدليل علي 36 ألف مجند).
وأشارت وزيرة التضامن إلى أن التجربة المصرية في مجال تأهيل المتعافين باتت تشكل نموذجًا على المستويين الإقليمي والدولي، ويسعى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي للتوسع في مراكز التأهيل المتكاملة في مختلف المحافظات.
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