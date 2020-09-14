رئيسة المجلس القومي للمرأة ومحافظ القاهرة يشهدان احتفالية توزيع شهادات ” أمان” بالأسمرات

شهدت الدكتوره مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة مساء امس الاحد الموافق١٣ سبتمبر ٢٠٢٠ إحتفالية توزيع 3 آلاف شهادة "أمان" لسيدات حى الأسمرات والتي نظمها المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع محافظة القاهرة ، بحضور الدكتورة احلام حنفي عضوة المجلس ومقررة لجنة الصحة والسكان، والسفيرة سناء عطا الله مقررة فرع المجلس بالقاهرة وعدد من اعضاء الفرع وعدد من المسئولين بمحافظة القاهرة

فى البداية توجهت الدكتوره مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة باسمى معانى الشكر والتقدير للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على المبادرة العظيمة في توفير حياة كريمة للمواطنين بهذا المستوي المتميز، معبرة عن سعادتها بالتطور الحادث في حي الاسمرات والذي يشهد تقدمًا ملحوظًا يومًا بعد يوم،.

مشيرة أن الدولة المصرية قد قامت بجهد متميز عندما استطاعت نقل الاهالي من العشوائيات إلي أماكن آمنة والمساعدة في إحداث تطور في البيئة التى يعيش بها الاهالي داخل حي الاسمرات،

قائلة: "إن هذا السكن ليس جدران أسمنتية فقط ولكن يشمل تطوير للبشر، فهذا الحي بكل مفرداته كان له بالغ التأثير على الأسر المقيمة فيه وبالأخص المرأة والطفل "

وأشارت الدكتورة مايا مرسي أن شهادة أمان المصريين هى مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للتأمين على العمالة غير المنتظمة، وهى هديه مستمره من سيادته للمرأة المصرية بداء من عام المرأة المصرية 2017 .

واكدت الدكتوره مايا مرسي ان المجلس القومي للمرأة كان من اوائل المؤسسات التي دخلت في الاسمرات منذ أن كان حلما حتى اصبحت واقعا ملموسا،

Advertisements

وتوجهت بالتحية الى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة والمهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة لتعاونهم المستمر مع المجلس بحى الاسمرات

، كما توجهت بالشكر الى كل من الدكتورة احلام حنفي ونشوى الحوفي عضوتا المجلس ، الى جانب اعضاء فرع القاهرة والامانه العامة بالمجلس للمجهود الذي يقومون به للمساعده الاهالى وتوعيتهم في جميع المجالات

وأكدت الدكتورة احلام حنفى عضوة المجلس ومقررة لجنة الصحة والسكان أن المجلس كان متواجدا منذ اللحظة الاولى بحى الاسمرات ، واستطاع عن طريق حملات التوعية التى قام بها لنشر الوعى واحداث تغيير ايجابى للأهالي في جميع المجالات و مساعدتهم في التعايش والتأقلم مع البيئة الجديدة التى تم نقلهم اليها .

، كما قام المجلس بمساعدة السيدات والرجال في استخراج بطاقة الرقم القومي بالتعاون مع مصلحة الاحوال المدنية لمساعدتهم في الحصول على الخدمات التى تقدمها الدولة للمواطنين .

من جانبه أشار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة إلى أن هذه المبادرة الخاصة بتوفير شهادات أمان عن طريق المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع عدد من البنوك المصرية الوطنية تأتى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة توفير كل الدعم للمراة المصرية.

وثمن محافظ القاهرة الدور الذى يقوم به المجلس القومي للمرأة برئاسة د.مايا مرسي مشيدًا بالجهد الذى يبذله المجلس في جميع محافظات الجمهورية وخاصة في محافظة القاهرة من أجل تمكين المرأة وتعزيز دورها ودعمها وتحسين أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية في ضوء الحراك السياسي والمجتمعي الذى يشهده الوطن حاليًا.

وفى ختام الاحتفالية قامت الدكتوره مايا مرسي واللواء خالد عبد العال والدكتورة احلام حنفى بتسليم شهادات امان لسيدات حي الاسمرات