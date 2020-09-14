نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المركز الأوليمبي بالمعادي يستضيف ٦٠٠٠ شاب وفتاة لاختيار متطوعي مونديال اليد في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - اوضح بيان لوزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور اشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة ان المركز الاوليمبي بالمعادي استضاف اكثر من ٦٠٠٠ شاب وفتاة ضمن الاختبارات الخاصة باختيار المتطوعين الذين سيشاركون في تنظيم فعاليات بطولة العالم لكرة اليد رجال في نسختها ال٢٧، والتي ستستضيفها مصر يناير ٢٠٢١.
وأكد الدكتور اشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة اهتمام ومتابعة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي استعدادات استضافة مصر للبطولة، مبينًا ان فخامة الرئيس قد وجه بتوفير جميع الإمكانات لانجاح البطولة.
وأوضح وزير الشباب والرياضة، ان متطوعي البطولة والذين سيتم اختيارهم سيكون على عاتقهم دور مهم ومسئولية كبيرة في إنجاح البطولة، مبينا ان الشباب المتطوعين سيكونوا في الخطوط الأمامية والتي ستعطي الانطباع الاول لدى كافة الوفود والفرق، بل وللعالم.
وتوافد المتقدمين للتطوع في البطولة على المركز الاوليمبي بالمعادي على مدار اسبوعين، وسط إجراءات احترازية مشددة، من بينها تطهير وتعقيم لجان الاختبارات، وصالات الانتظار للمتقدمين للاختبارات، بالاضافة الى الحفاظ على مسافات التباعد بين المتقدمين، وقياس درجات الحرارة قبل الدخول، ومنع التكدس والزحام، والالتزام بارتداء الكمامات، هذا وتستمر الاختبارات حتى الثلاثاء ١٥ سبتمبر.
وأجريت المقابلات الشخصية من خلال لجنة المتطوعين للبطولة الأستاذة نجوى صلاح- رئيس الادارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة، الدكتور شريف أبو العينين، والاستاذ إسلام عبد العزيز، والمهندس محمد مجاهد، والدكتور عبد الله الباطش، والدكتورة أسماء إسماعيل، والأستاذ مصطفى مجدي.
يذكر انه سيتم اجراء المقابلات الشخصية للمتطوعين بالاسكندرية خلال الفترة من ١٨-١٩ سبتمبر وذلك بأحد المنشآت التابعة لوزارة الشباب والرياضة.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر المركز الأوليمبي بالمعادي يستضيف ٦٠٠٠ شاب وفتاة لاختيار متطوعي مونديال اليد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.