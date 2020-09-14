السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم الإثنين

وأوضحت هيئة سكك حديد مصر خلال بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، أن التأخيرات والتهديات تأتى نظرا لما تنجزه الهيئة هذه الأيام من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.



واعتذرت الهيئة، لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات، مهيبة بالمسافرين اتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.