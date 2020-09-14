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السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم الإثنين

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مصطفى فراج 2020-09-14 10:56 0 تبليغ

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وأوضحت هيئة سكك حديد مصر خلال بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، أن التأخيرات والتهديات تأتى نظرا لما تنجزه الهيئة هذه الأيام من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.


واعتذرت الهيئة، لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات، مهيبة بالمسافرين اتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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