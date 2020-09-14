صور.. صندوق تحيا مصر ينهى المرحلة الثانية من تنمية قرى سوهاج أكتوبر المقبل

وقال تامر عبدالفتاح، المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر، إن مشروعات المرحلة الثانية تتضمن تنفيذ تدخلات تنموية فى مجالات (الإسكان - الصحة – التعليم والتدريب – التكافل الاجتماعى - الخدمات الرياضية - التمكين الاقتصادى)، والتى تنعكس على تحسين مستوى حياة أهالى القرى الثلاث.

وأضاف أن مشروعات المرحلة الثانية تشمل الوحدة الصحية بقرية الشيخ زين الدين بعد رفع كفاءتها الإنشائية، وكذلك توفير التجهيزات الطبية اللازمة، وتوفير 96 زيارة طبيب بتخصصات مختلفة لتوفير الرعاية الصحية لسكان القرية والقرى المجاورة.. كما تتضمن المشروعات رفع كفاءة مركز شباب قرية الشيخ زين الدين وتجهيز المركز بكل الوسائل المساعدة من أجهزة ووسائل الدعم التكنولوجى.

وعن مشروعات قرية السوالم، أشار عبدالفتاح إلى أن المرحلة الثانية تتضمن دعم الخدمات التعليمية من خلال تطوير مدرسة السوالم الابتدائية المشتركة، وكذلك مدرسة السوالم الابتدائية بنين وتوفير كل الوسائل التعليمية المتطورة داخل الفصول الدراسية، وكذلك تنمية مهارات وأدوات المعلمين.

وأضاف أن المرحلة الثانية من مشروعات التنمية المتكاملة بسوهاج تشمل دعم الخدمات الشبابية والتوعوية بقرية السوالم ومنها: رفع الكفاءة الإنشائية لمركز الشباب، بالإضافة إلى تجهيز المركز بأجهزة ووسائل الدعم التكنولوجى.

وأوضح أن قرية السوالم تشهد استكمال شبكات المياه للمناطق المحرومة بالقرية، وأعمال الإحلال والتجديد لشبكات المياه المتهالكة وتجديد كامل غرف المحابس وتنفيذ أعمال الميكانيكا (تركيب واختبار)، لكامل الشبكة بأطوال 1030 مترًا و825.5 متر و2750 مترًا، كما تم الانتهاء من تركيب 664 وصلة منزلية.

وعلى مستوى مشروعات توفير سكن كريم لأهالى قرية السوالم، يجرى حاليًا هدم وإعادة بناء 15 منزلاً متدهورًا بعد دراسة حالة قاطنيه، بالإضافة إلى تدبير بعض التجهيزات والفرش المنزلى.

فى ذات السياق، أوضح المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر إن مشروعات المرحلة الثانية تتضمن أيضًا أعمالاً بقرية عرب بخواج فى عدة مجالات منها التعليم، بتطوير مدرسة عرب بخواج الإعدادية والتطوير الإنشائى لكامل مسطح المدرسة (مبانى + تنسيق موقع)، وكذلك توريد أثاث حديث، وتنفيذ عدة برامج لتنمية القدرات للعاملين بالمدرسة، فضلاً عن تطوير مدرسة الشهيد أحمد حسين عامر الابتدائية.

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وفى مجال الصحة يتم رفع الكفاءة الإنشائية للوحدة الصحية بالقرية لتحسين الخدمة الصحية المقدمة، كذلك تدبير التجهيزات الطبية اللازمة، وتوفير 96 زيارة طبيب بتخصصات مختلفة لتوفير الرعاية الصحية لسكان القرية والقرى المجاورة.

أما قطاع الشباب والرياضة فتشهد قرية عرب بخواج رفع الكفاءة الإنشائية لمركز الشباب وتوفير الملاعب الأجهزة الرياضية.. وعلى مستوى تحسين بيئة السكن للأسر المستحقة بالقرية، فيجرى هدم وإعادة بناء 15 منزلاً متدهورًا بعد دراسة حالة قاطنيه، بالإضافة إلى تدبير بعض التجهيزات والفرش المنزلى.

ولفت تامر عبد الفتاح المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر، إلى أن مشروعات تنمية قرى مركز طهطها تأتى ضمن برتوكولات تعاون مع صندوق أخبار اليوم لمواجهة الكوارث ومؤسسة مصر الخير، إذ يشارك صندوق أخبار اليوم فى تطوير عدد من المدارس ورفع كفاءة المنازل المتدهورة، فتم إعادة تأهيل ورفع كفاءة المدرسة الابتدائية المشتركة بقرية الشيخ زين الدين والتى تخدم 599 طالبًا، فضلاً عن إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بالقرية، ومن المزمع الانتهاء من تطوير 30 منزلاً بقريتى السوالم وعرب بخواج.

من ناحيتها، ثمّنت فاطمة بركة رئيس مجلس أمناء صندوق أخبار اليوم لمواجهة الكوارث، التعاون مع صندوق تحيا مصر قائلة:"نسعى للاستفادة من خبرات "تحيا مصر" فى تنفيذ المشروعات التنموية بالقرى الأكثر احتياجًا، والوصول إلى أكبر نسبة من الفئات الأولى بالرعاية فى مختلف المحافظات.

وأضافت أن صندوق أخبار اليوم يسعى دائمًا إلى المشاركة الفاعلة لمعاونة أجهزة الدولة فى تحسين حياة الأسر الأولى بالرعاية فى مختلف المجالات، فضلاً عن عقد شراكات مستمرة مع مختلف أطراف التنمية المجتمعية.