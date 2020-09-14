بعد استئناف حركة السياحة الثقافية.. آثار سقارة تستقبل أول فوج من فرنسا

واستمتع الفوج السياحى بجولة فى المنطقة الأثرية، أعربوا فيها عن سعادتهم بزيارة مصر للتعرف على حضارتها العريقة، وتمنوا لو أن يتم الإعلان عن تفاصيل الكشف الأثرى والتوابيت المغلقة التى تم العثور عليها فى منطقة سقارة خلال تواجدهم فى مصر، إذ أن الأفلام الدعائية التى تم نشرها عنه فى الإعلام وعلى منصات التواصل الاجتماعى المختلفة قد أبهرتهم وشدت انتباههم لمعرفة المزيد عنه وعنما تضمنه هذه التوابيت. ثم توجه الفوج السياحى لزيارة منطقة دهشور الأثرية.

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