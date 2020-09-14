استقر الجهاز الفنى للأهلي، بقيادة السويسرى رينيه فايلر، على تشكيل فريقه الذى يواجه الاتحاد السكندرى مساء اليوم الاثنين على ملعب برج العرب، ضمن مباريات الجولة الـ27 من بطولة الدوري العام، ووفقا لتدريبات الأهلي الأخيرة فإن التشكيل الأقرب سيكون كالتالى: حراسة المرمى: محمد الشناوى خط الدفاع: على معلول، أيمن أشرف، رامى ربيعة ومحمد هانى Advertisements خط الوسط: أليو ديانج، حمدى فتحى، محمد مجدى قفشة، جونيور أجاى، جيرالدو خط الهجوم: أليو بادجي ويدخل الأهلي مباراة الاتحاد مُحققاً العديد من الأرقام القياسية، منها سلسلة الانتصارات المُتتالية فالمارد الأحمر خاض 26 مباراة فاز في 23 وتعادل في مباراتين وخسر مباراة واحدة وسجل لاعبو الأحمر 63 لاعباً واستقبل 8 أهداف ليبقي المارد الأحمر الأفضل هجوماً ودفعا بين أندية الدوري مُتربعاً على القمة برصيد 71 نقطة، أما الإتحاد فيحتل المركز الخامس برصيد 36 نقطة نقطة من أصل 25 مباراة خاضهم في المسابقة ، حيث فاز في 8 وتعادل في 12 وخسر 5 مباريات وسجل لاعبوه 27 واستقبلت شباكه 23 هدفا.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر تشكيل الأهلي المتوقع فى مواجهة حسم الدورى أمام الاتحاد السكندرى الليلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.