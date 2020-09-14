الحكومة: تطوير مستشفى الإسماعيلية العام ومراكز طب الأسرة.. وتوسعات بالمدارس لتقليل الكثافة

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها في محافظة الإسماعيلية، وكذا الموقف الحالي للتصالح في مخالفات البناء بالمحافظة، وذلك في اجتماع عقده عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، واللواء ياسر نشأت، مدير أمن الإسماعيلية.

وعرض اللواء شريف فهمى بشارة جانبًا من الإنجاز المتحقق في المشروعات التي تشهدها أرض محافظة الإسماعيلية في مراكزها السبعة: القنطرة غرب، والقنطرة شرق، والإسماعيلية، والقصاصين، وأبو صوير، والتل الكبير، وفايد، وأبوصوير؛ ففي مجال الطرق تم رفع كفاءة وتطوير طريق البلاجات، وإعادة رصف شوارع حي السلام، ورصف طريق أبو طفيلة، ورصف طريق اسماعيلية السويس ـ الخفاجات ـ سرابيوم.

وفي مجال الصحة، شهدت المحافظة تطوير مستشفى الإسماعيلية العام النموذجي، وتطوير مراكز طب الأسرة بكل من أبو سلطان، والرياح، والشهداء، والسبع آبار، والسلام والمحطة، والكيلو 11، والعهدة، كما أنه جار استكمال تطوير وحدة طب الأسرة بكل من وادي الملاك، وحي السلام، والكيلو 2.

Advertisements

وتضمنت مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي محطة مياه المستقبل، ومحطة صرف صحي السبع آبار، ومحطة الصرف الصحي بقرية الواصفية، ومحطة الصرف الصحي بأبو صوير، أما مشروعات قطاع التربية والتعليم فتشهد تنفيذ توسعات بعدد من المدارس لتقليل الكثافة، منها مدرسة الطائف، ومدرسة المشتل الثانوية للبنات، والمدرسة الظاهرية المتكاملة، ومدرسة أبوعاشور، ومدرسة عرب أبو القاسم، وتضمنت مشروعات الشباب والرياضة انشاء مركز شباب نموذجي بأبو خليفة، والمحسمة القديمة، ونادي منشية الشهداء.

كما تناول المحافظ لمحة عن مشروعات تطوير العشوائيات بمحافظة الإسماعيلية، مُسلطًا الضوء على مشروع تطوير منطقة علي عيد، والذي يتم تنفيذه بنسبة بلغت 60%، بما يشمل ردم المنطقة، والتخطيط، وإنشاء محطة صرف صحي، أما عن مشروعات تحسين البيئة فقد ركز المحافظ على مشروع مهم هو تطوير حديقة الفروسية وتقع بالحي الثالث في وسط مدينة الإسماعيلية، ومساحتها 22 فدانا، وتم إهمالها خلال الفترات السابقة فتحولت إلى مقلب للمخلفات.

و أكد أنه تم عمل مقترح لإعادة تأهيل الموقع كحديقة عامة لأبناء المحافظة، وجرى إعداد خطة على 3 مراحل تم إنهاء المرحلة الأولى منها بقيمة 6 ملايين جنيه، وشملت عمل رصيف للحديقة بعرض 4 أمتار، وعمل مناطق انتظار سيارات في الأركان الأربعة، وتنفيذ شريط أخضر بعرض 5 أمتار، وتراك بعرض 8 أمتار ، بالإضافة إلى توريد المهام الكهربائية، وتنفيذ شبكات الري لتلك المناطق.