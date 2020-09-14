تنفيذ 180 مشروعاً في مختلف القطاعات بتكلفة 1,1 مليار جنيه فى خطة

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها في محافظة الإسماعيلية، وكذا الموقف الحالي للتصالح في مخالفات البناء بالمحافظة، وذلك في اجتماع عقده عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، واللواء ياسر نشأت، مدير أمن الإسماعيلية.

وخلال استماعه لما عرضه محافظ الإسماعيلية حول الموقف التنفيذي لكافة المشروعات التي يتم تنفيذها بالمحافظة، وجه رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لدراسة موقف عدد من أراضي الجمعيات التي تم الحصول عليها من المحافظة بغرض الزراعة، ولم يتم تنميتها، وكذلك حصول عدد من جمعيات الإسكان التعاوني على أراض ولم يتم تنميتها، على أن يتم بحث موقف جميع الحالات في أسرع وقت.

وقدم محافظ الإسماعيلية عرضًا استهله بموقف طلبات التصالح فى مخالفات البناء، حيث أشار إلى أنه تم حتى الآن تلقى 6898 طلب تصالح من الراغبين من أهالي محافظة الإسماعيلة، وبلغ إجمالي المتحصلات منها نحو 61 مليون جنيه.

وتطرّق محافظ الإسماعيلية إلى موقف تنفيذ المشروعات في مختلف قطاعات التنمية بهدف الارتقاء بحياة أبناء المحافظة، موضحًا أن الخطة الاستثمارية للعام 2019/2020 شهدت تنفيذ 180 مشروعًا في مختلف القطاعات، بتكلفة 1,1 مليار جنيه، حيث تم الانتهاء بالكامل من 25 مشروعًا في مجال الطرق، و12 مشروعأً في مجال التعليم، و60 مشروعأً في مجالي الكهرباء وتحسين البيئة، ومشروعين في مجال الشباب والرياضة، كما يتم بمعدلات جيدة استكمال 50 مشروعأً في مجال الصحة، و29 مشروعأً في مجال الصرف الصحي، و3 مشروعات لتطوير العشوائيات.

وأضاف المحافظ : تتضمن الخطة الاستثمارية الحالية 2020/2021 تنفيذ 194 مشروعًا، بتكلفة 1,4 مليار جنيه، تشمل 38 مشروعا للطرق، و 64 مشروعا للصحة، و 39 مشروعا للصرف الصحي، و 14 مشروعا للتعليم، ومشروعين للشباب والرياضة، و 37 مشروعًا في مجال الكهرباء وتحسين البيئة.