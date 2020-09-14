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مصر تشارك فى اجتماعات فريق الخبراء الـ11 المعنى بمؤشرات الاتصالات

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مصطفى فراج 2020-09-14 11:47 0 تبليغ

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تشارك مصر فى الاجتماع الـ11 لفريق الخبراء المعنى بمؤشرات لمؤشرات الاتصالات/ تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاجتماع الثامن لفريق الخبراء المعنى بالمؤشرات الأسرية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وينظم مكتب تنمية الاتصالات بالاتحاد الدولى للاتصالات كلا الاجتماعين بشكل افتراضى فى الفترة من 14 إلى 18 سبتمبر.

ويشارك فى الاجتماعات أعضاء الاتحاد وعدد من الخبراء فى مجال إحصاءات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وجمع البيانات.

وأوضح بيان لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نشرته على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوكط، أن الاجتماعات تهدف إلى دراسة المساهمات الواردة من الأعضاء فى منتدى المناقشة الإلكترونية لكل من الفريقين خلال فترة العمل الحالية بهدف بلورة البنود قيد المناقشة.

وستعرض نتائج المناقشات فى الندوة العالمية السابعة عشر لمؤشرات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وستشمل الموضوعات التى تتم مناقشتها خلال اجتماع فريق الخبراء المعنى بمؤشرات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مؤشرات تكنولوجيا الجيل الخامس وأسعار تكنولوجيات المعلومات والاتصالات وجودة الخدمة والتجوال الدولى، كما سيتم الإعلان رسميًا عن صدور النسخة المراجعة من كتيب الاتحاد بشأن تجميع البيانات الإدارية المتعلقة بالاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بجميع لغات الاتحاد.

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وتشمل الموضوعات التى ستغطى خلال اجتماع فريق الخبراء المعنى بالمؤشرات الأسرية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات قياس مهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وكيفية قياس عدد مستخدمى الإنترنت بدقة.

وسيتم الإعلان رسميًا عن صدور النسخة المراجعة من دليل الاتحاد بشأن قياس نفاذ الأسر والأفراد إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستخدامهم لها، بجميع لغات الاتحاد.

جدير بالذكر أن الاتحاد الدولى للاتصالات تأسس عام 1865 وهو هيئة متخصصة تابعة للأمم المتحدة، تختص بالقضايا المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وهو أحد أقدم الهيئات العالمية الموجودة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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