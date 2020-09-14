فيديو.. سكان عمارة الشربتلى يعودون لشققهم.. والنقل تشترى شقة لطمأنتهم

عرض برنامج صباح الخير يا مصر، عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، on، اليوم الإثنين، تقريرًا من أمام عمارة الشربتلى بحى الزمالك وعودة سكانها بعد تركها لأكثر من شهر لتعرضها لهبوط أرضى بسبب أعمال مترو الأنفاق.





وبحسب التقرير، تم عمل صب خرسانى فى الدول الأول، كما اشترت وزارة النقل شقة فى العمارة كرسالة طمأنة لسكان العقار الذين عادوا لشققهم بسلام. وشهد المهندس كامل الوزير، وزير النقل انتهاء إصلاح عمارة الشربتلى بالزمالك بعد ترميمها، عقب الأضرار التى لحقت بها أثناء حفر مسار المترو وكذلك سفارة البحرين، حيث عاد اليوم سكان العمارة لشققهم، بعد استكمال أعمال الإصلاح.

وفى وقت سابق، تحدث وزير النقل مؤكدا أن الوزارة ستعمل على إعادة العمارة إلى طبيعتها، إذ قدمت كل الدعم لساكنى العمارة، موضحًا أن الوزارة لم ولن تفكر فى هدم عمارة الشربتلي، لافتا إلى أن الوزارة تنفذ مشروعات أنفاق ضخمة؛ لتقديم كل الخدمات المميزة لجمهور الركاب.

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