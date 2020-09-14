وزيرة الصحة تشهد تجربة عملية لاختبار ترخيص مزاولة المهنة للأطباء

عقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، صباح اليوم الإثنين، اجتماعًا لمتابعة الاستعدادات النهائية للامتحانات التجريبية تمهيدًا للامتحان القومى لترخيص مزاولة المهنة للأطباء، والمقرر عقده مرتين سنويًا خلال شهرى فبراير وسبتمبر بداية من العام المقبل، والذى سيطبق على خريجى كليات الطب بداية من دفعة ديسمبر 2019.





جاء ذلك بحضور الدكتور إيهاب كمال مساعد وزير الصحة والسكان للتعليم الطبى المهنى، والمهندس أيسم صلاح مستشار وزير الصحة والسكان لتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عبدالسلام شلبى الأمين المساعد للجنة العليا للتخصصات الطبية بالزمالة المصرية، وأعضاء اللجنة العلمية المختصة بوضع أسئلة الامتحان.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزير الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، أنه تم تشكيل اللجنة العلمية الخاصة بوضع امتحانات ترخيص مزاولة مهنة الطب، برئاسة الدكتور إيهاب كمال مساعد وزير الصحة والسكان للتعليم الطبى المهنى، وتضم استشاريين من وزارة الصحة والسكان وأساتذة من الجامعات المصرية والمركز القومى للبحوث، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وبنك المعرفة المصرى.

وأشار مجاهد إلى أن الوزيرة شهدت تجربة عملية للامتحان القومى الإلزامى والنهائى المقرر عقده فى شهرى فبراير وسبتمبر المقبلين، للحصول على ترخيص مزاولة المهنة للأطباء، إذ أطلعت الوزيرة على هيكل الامتحان النهائى ومنظومة التسجيل على الموقع الإلكترونى الخاص بالامتحان، إذ سيتم تسجيل دخول الطلبة للامتحان عن طريق تسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور، بالإضافة إلى استخدام بصمة التعريف بالوجه للتأكد من شخصية الطالب خلال المدة الزمنية المحددة لاتمام الامتحان.

وأضاف مجاهد أنه تم التعاون مع كلية طب هارفارد الأمريكية و(البورد الأمريكى) للإشراف على وضع امتحان مزاولة المهنة للأطباء، بهدف الوصول للمعايير العالمية الخاصة بوضع امتحانات مزاولة مهنة الطب، تمهيدًا للحصول على الاعتماد الكامل للامتحان فى السنوات المقبلة.

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من جانبه، أوضح الدكتور إيهاب كمال مساعد وزير الصحة والسكان للتعليم الطبى المهنى، أن الامتحانات المؤهلة للامتحان القومى لترخيص مزاولة مهنة الطب، ستكون خلال شهور (أكتوبر ونوفمبر وديسمبر ويناير) المقبلة من خلال الموقع الإلكترونى الخاص بالامتحانات.

ولفت إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية للإشراف على منظومة وضع الامتحانات، مضيفًا أنه تم تدريب جميع الفرق على إدخال الامتحان على المنظومة الإلكترونية من خلال الموقع الإلكترونى، كما سيتم متابعة العمل بعدد من المدارس التى سيتم إجراء الامتحان القومى لمزاولة مهنة الطب بها لمواجهة أى تحديات بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

وأضاف أن الامتحانات التجريبية والتدريبية الأربعة تشمل 10 نماذج خلال الشهر الواحد بواقع 100 سؤال لكل نموذج، لافتًا إلى أن الامتحانات التجريبية والتدريبية ستظل متاحة على الموقع بكل المعلومات خلال الأربعة أشهر المقررة لتلك الامتحانات، وأنه جار تجميع بيانات الأطباء المستحقين لدخول الامتحان، كما تم توفير كل الموارد واللوجيستيات الخاصة باتمام الامتحانات.