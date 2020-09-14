وزير النقل يشهد عودة سكان عمارة الشربتلي بالزمالك لشققهم بعد إصلاحها.. صور

شهد المهندس كامل الوزير وزير النقل، عودة سكان عمارة الشربتلي بالزمالك إلي شققهم بعد إنتهاء أعمال إصلاح عمود الركن المتضرر من العمارة بسبب مرور ماكينة الحفر العميق بمحطة صفاء حجازي بالزمالك، حيث تم الانتهاء من تنفيذ كافة الأعمال الهندسية التي أقرتها اللجنة الهندسية التي شكلت من أساتذة كلية الهندسة بجامعة عين شمس لعمل التقرير الفني الخاص بإصلاح الركن المتضرر والإشراف علي كافة عمليات الإصلاح.

كان في إستقبال الوزير عند وصوله عدد من سكان العمارة الذين قدموا الورود لوزير النقل معبرين عن شكرهم العميق للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والحكومة المصرية ووزارة النقل على التحرك السريع منذ اللحظة الأولي لإعادة العمارة إلي وضعها الطبيعي مشيرين إلي التعامل المتميز من قبل وزارة النقل والشركة الفرنسية المنفذة لمشروع المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو ، وأن العمل كان يسير علي مدار الساعة لسرعة إنجاز الأعمال وسرعة عودتهم إلي العمارة كما قدم الوزير الشكر والتقدير والورود الى العمال والفنيين والمهندسيين الذين قاموا باعمال الاصلاح تقديرا لجهودهم خلال الفترة الماضية والغاء اجازاتهم الاسبوعية لسرعة الانجاز

ثم صعد وزير النقل وسكان العمارة إلي داخلها، حيث صرح الوزير خلال تفقده الشقة التي استأجرتها الهيئة القومية للأنفاق بالعمارة والتي تقع أعلى الركن الذي تم إصلاحه مباشره بأن الحمل المتحرك الموجود في هذه الشقة الآن يبلغ 5 أضعاف الحمل المصممة عليه والتي كانت عليه عندما كانت جديدة ثم لبى وزير النقل دعوة أحد سكان العمارة للترحيب بالوزير ورئيس وقيادات هيئة الأنفاق داخل شقته لتقديم كل الشكر والتقدير لوزارة النقل على التعامل المتميز خلال هذه المشكلة .

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وأكد وزير النقل أن السكان تعاملوا مع الأزمة بكل حب ووطنية للوطن ، ووثقوا في قدرة الحكومة على حل الأزمة، والتعامل مع الموقف بحكمة وقدرة عالية.

و أنه منذ اللحظة الأولى تم التحرك بسرعة لإنجاز الموقف، وتنفيذ تعليمات اللجنة الفنية واللجنة الهندسية الاستشارية المشكلة للتعامل مع هذه الأزمة.وأن العمارة آمنة تماما ، مضيفا اننا كوزارة النقل كنا قد وعدنا سكان العمارة لتعود العمارة إلى حالتها، وهو ما تم بالفعل واليوم نحن نحتفل سويا بهذا الحدث مشيرا إلى أن الوزارة ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق على استعداد تام لتجديد جميع أعمال مرافق عمارة الشربتلي، بناء على طلب سكانها و أن الوزارة ستنفذ خطتها لتحديث وتطوير العمارة، وقتما يطلب السكان تنفيذ ذلك، إذ إن العمارة تحتاج إلى تحديث جميع مرافقها كل فترة بصفة دورية نظرا لقدم تاريخ إنشاء العمارة

وأضاف وزير النقل أن القيادة السياسية والحكومة المصرية تضع المواطن في أولي إهتماماتها وأنها تعمل ليلًا نهارًا في كافة المجالات ومنها مجالات النقل لخدمة المواطن المصري وأنها تتصدى مباشرة لأي مشكلة تخص الشعب المصري مناشدًا الشعب المصري بالوقوف إلي جانب رئيس الدولة والحكومة المصرية في التصدي للشائعات التي يطلقها البعض لإثارة البلبلة في الرأي العام وإعاقة مسيرة التنمية الشاملة والتطور الكبير في شتى مجالات الحياة بمصر ، مشيرا إلى الشائعة التي أطلقها البعض والتي تخص منع أهالي الصعيد من الوصول إلي رمسيس ، حيث أكد الوزير أنه لاتفرقة بين أهالي الصعيد وأهالي الوجه البحري فكلهم مصريون وطنيون مخلصون وأن الحكومة تعمل لصالح الشعب المصري بأكمله في جميع أنحاء الجمهورية وان الكل في الدولة والحكومة المصرية يتسابق لخدمة الشعب المصري.