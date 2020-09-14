وزيرة الصحة تتابع الاستعدادات النهائية للامتحانات التجريبية لامتحان ترخيص مزاولة مهنة الطب

عقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، صباح اليوم، الاثنين، اجتماعًا بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني، لمتابعة الاستعدادات النهائية للامتحانات التجريبية تمهيدًا للامتحان القومي لترخيص مزاولة المهنة للأطباء والمقرر عقده مرتين سنويًا خلال شهري فبراير وسبتمبر بداية من العام القادم، والذي سيطبق على خريجي كليات الطب بداية من دفعة ديسمبر ٢٠١٩.

جاء ذلك بحضور الدكتور إيهاب كمال مساعد وزير الصحة والسكان للتعليم الطبي المهني، والمهندس أيسم صلاح مستشار وزير الصحة والسكان لتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عبدالسلام شلبي الأمين المساعد للجنة العليا للتخصصات الطبية بالزمالة المصرية، وأعضاء اللجنة العلمية المختصة بوضع أسئلة الامتحان.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزير الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تشكيل اللجنة العلمية الخاصة بوضع امتحانات ترخيص مزاولة مهنة الطب، برئاسة الدكتور إيهاب كمال مساعد وزير الصحة والسكان للتعليم الطبي المهني، وتضم استشاريين من وزارة الصحة والسكان وأساتذة من الجامعات المصرية والمركز القومي للبحوث، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وبنك المعرفة المصري.

وأشار مجاهد، إلى أن الوزيرة شهدت تجربة عملية للامتحان القومي الإلزامي والنهائي المقرر عقده في شهري فبراير و سبتمبر القادمين، للحصول على ترخيص مزاولة المهنة للأطباء، حيث أطلعت الوزيرة على هيكل الامتحان النهائي ومنظومة التسجيل على الموقع الإلكتروني الخاص بالامتحان، حيث سيتم تسجيل دخول الطلبة للامتحان عن طريق تسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور، بالإضافة إلى استخدام بصمة التعريف بالوجه للتأكد من شخصية الطالب خلال المدة الزمنية المحددة لاتمام الامتحان.

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وأضاف مجاهد، أنه تم التعاون مع كلية طب هارفارد الأمريكية و(البورد الأمريكي) للإشراف على وضع امتحان مزاولة المهنة للأطباء، وذلك بهدف الوصول للمعايير العالمية الخاصة بوضع امتحانات مزاولة مهنة الطب، وذلك تمهيدًا للحصول على الاعتماد الكامل للامتحان في السنوات القادمة.

ومن جانبه أوضح الدكتور إيهاب كمال مساعد وزير الصحة والسكان للتعليم الطبي المهني، أن الامتحانات المؤهلة للامتحان القومي لترخيص مزاولة مهنة الطب، ستكون خلال شهور (أكتوبر ونوفمبر وديسمبر و يناير) القادمة وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالامتحانات، لافتًا إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية للإشراف على منظومة وضع الامتحانات، مضيفًا أنه تم تدريب جميع الفرق على إدخال الامتحان على المنظومة الإلكترونية من خلال الموقع الإلكتروني، كما سيتم متابعة العمل بعدد من المدارس التي سيتم إجراء الامتحان القومي لمزاولة مهنة الطب بها لمواجهة أي تحديات وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

وأضاف أن الامتحانات التجريبية والتدريبية الأربعة تشمل ١٠ نماذج خلال الشهر الواحد بواقع ١٠٠ سؤال لكل نموذج، لافتًا إلى أن الامتحانات التجريبية والتدريبية ستظل متاحة على الموقع بكافة المعلومات خلال الأربعة أشهر المقررة لتلك الامتحانات، مضيفًا أنه جاري تجميع بيانات الأطباء المستحقين لدخول الامتحان، كما تم توفير كافة الموارد واللوجيستيات الخاصة باتمام الامتحانات.