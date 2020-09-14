أول تعليق من عمرو أديب على ردود الأفعال على إزالة البنايات المخالفة

وكتب عمرو أديب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: " صريخ وصويت من أرامل ومطلقات أردوغان : الراجل بيهد العمارات علشان يبني مكانها مجتمعات أفضل مش بيهد غير العقارات المخالفة اللي بتتبنى على أرض الحكومة". وأَضاف عمرو أديب: "الراجل بيهد العمارات اللي مش بتستحمل الزلزال يعني عايز أردوغان يسيب البلد كدة من غير قانون؟ شكرا جزيلا عالإجابة". اقرأ أيضًا:

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