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ألسن عين شمس تدشن دورات تدريبية لهيئة التدريس للتعامل مع التعليم الهجين 

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أحمد جودة - القاهرة - اتخذت كلية الألسن بجامعة عين شمس، سلسلة من الخطوات الإستباقية في عملية الإستعدادات للعام الدراسي القادم ٢٠٢٠٢٠٢١، تحت رعاية أ.د.محمود المتيني رئيس الجامعة.

حيث أعلنت أ.د.سلوى رشاد عميد الكلية، أنه في اطار خطة التعليم الهجين التي تطبقها الكلية، قد إنتهت وحدة التعليم الإلكتروني بالكلية من المرحلة الأولى للدورات التدريبية؛  للسادة أعضاء هيئة التدريس بالأقسام المختلفة علي انتاج المقررات الاليكترونية  علي منصة كلية الالسن، والتى تركزت خلالها تنظيم سلسلة  من الدورات وورش العمل علي اعداد مدربين من أقسام الكلية المختلفة وعددهم ٦٠ مدرب، خلال الفترة من ٢١ اغسطس وحتي الاول من سبتمبر الجاري، بعدها توالت التدريبات وورش العمل داخل الاقسام لتدريب السادة اعضاء هيئة التدريس علي انتاج المقررات.

وأوضح أن الدورات ركزت علي الأنشطة الرئيسية المستخدمة في بناء المقرر الإلكتروني وتقنيتها مثل أنشطة التعلم التكيفي والأنشطة التفاعلية وأنشطة العمل الجماعي داخل المقررات المختلفة، وتضمنت ورش العمل أيضا التدريب علي بناء بنوك اسئلة بالمعايير القياسية داخل كل مقرر والتعرف علي الانماط المختلفة وتقنياتها.

 وأشارت إلى أن  بنوك الاسئلة تعد الأساس الذي تبني عليه عمليات القياس والتقويم والتقييم من خلال الاختبارات التكوينية بأنواعها المختلفة، وكذلك الاختبارات النهائية، على أن تبدأ الأساتذة اعتبارًا من منتصف سبتمبر وقبل بداية الدراسة في بناء المقررات الإلكترونية استعدادًا للعام الدراسي القادم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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