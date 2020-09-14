صور.. المجلس القومى للمرأة يكرم سيدة القطار

استقبلت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة بمقر المجلس، صباح اليوم الإثنين، السيدة صفية إبراهيم المعروفه إعلاميا بـ"سيدة القطار" لتكريمها على الدور الذى قامت به فى الدفاع عن مجند اخلال تواجدها بالقطار.





وبدأ اللقاء بترحيب الدكتورة مايا مرسى بالسيدة صفية وتقديمها باقة ورد ودرع المجلس تكريما لها على موقفها العظيم، قائلة: "أنا اعتبر السيدة صفية اليوم انها ست ستات مصر، أراها المربية العظيمة التى أسعدت قلوب المصريين رجالا ونساء، و فرضت حالة من البهجة ورفعت رأس سيدات مصر، هى بحق عظيمة من عظيمات مصر فى دفاعها عن الجندى الخلوق المحترم، لا توجد كلمات تعبر عن هذا الموقف النبيل غير انك شرفتى سيدات مصر بإحساس الأمومة العالى عندك وأنك اعتبرتى الجندى ابن من أبنائك ولم ترضى له كسرة النفس والإهانة، وتكريمك اليوم هو أبسط رد مننا جميعا عليكى يا بنت الأصول" وأضافت قائلة: "ستات مصر جدعة أوى وبمليون ست".

وأكدت الدكتورة مايا مرسى أنه صدر قرار من المجلس بضم السيدة صفية إبراهيم لعضوية فرع المجلس بمحافظة الغربية وهذا تكريم بسيط من المجلس وأعضاءه، وعبرت عن أملها أن تراها فى المجالس المحلية أو البرلمان بعد الشعبية الكبيرة التى حصلت عليها مؤخرا.

وأضافت رئيسة المجلس أن السيدة صفية إبراهيم نموذج مشرف للمرأة المصرية التى دائما تفكر فى إسعاد من حولها، لافتة إلى أنها خلال حديثها المسبق معها وبسؤالها عن حلمها قالت: "إنها تريد تجهيز حديقة المدرسة التى تعمل بها حتى تكون مكانا آمنا يلعب به الأطفال"، وأعلنت الدكتورة مايا مرسى اعتزام المجلس تجهيز الحديقة بالكامل وفى أقرب وقت وسيطلق عليها اسم "حديقة صفية" حتى يتذكر الجميع هذا الموقف المشرف للسيدة صفية.

كما وجهت الدكتورة مايا مرسى تحية تقدير واحترام وشكر لزوج السيدة صفية المحترم الأصيل الفخور بزوجته، مؤكدة أنه نموذج مشرف للرجل المصرى الداعم والمساند لزوجته.

وفى كلمة السيدة صفية إبراهيم قالت: "أنا حسه أنى بحلم ولو كان حد قالى من أسبوع أنى هقابل الدكتورة مايا مرسى وكبار قيادات الدولة واتكرم منهم مكنتش هصدق،" وظلت تردد: "هذا من فضل ربى وما جزاء الإحسان إلا الإحسان"، وأضافت قائلة: "أنا جبرت بخاطر المجند عبدالله وربنا جبر بخاطرى، ومكنتش هسامح نفسى أبدا لو كان نزل من القطر مكسور النفس"، وتابعت: "أنا بكيت على الجندى لأن الإهانة صعبة والجندى مؤدب جدا وسمع كلامى على طول ورجع مكانه وصمم يدفع لى الفلوس".

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وفى ردها على على ما يثار على وسائل التواصل الاجتماعى أن الموضوع عادى وأخذ أكبر من حجمه قائلة: "اللى يقدر يمنع نعمة ربنا عنى يقطعها".

وبسؤالها عن أحلامها، قالت السيدة صفية إبراهيم أنها تحلم أن يعود التكليف مرة أخرى بكلية التربية وألا يكون بمسابقة أو إعلان، وأن يعمل جميع خريجى كلية التربية فى مهنة التدريس، فالمدرس قيمته عظيمة جدا، واختتمت كلمتها بتوجيه رسالة إلى شباب وفتيات مصر قائلة: "مصر عظيمة وبلد خير بيكم وليكم".

وقدمت الدكتورة مايا مرسى تحية تقدير واحترام إلى الجيش المصرى وجميع جنود مصر الذين يقومون بحماية الوطن، وتحية حب وتقدير الى الامهات التى تربى الأبطال وإلى زوجاتهم ، قائلة: "القوات المسلحة هى خط الدفاع الاول عن الوطن، والشرطة المصرية خط الدفاع الثانى، والمرأة المصرية خط الدفاع الثالث".

وأشادت رئيسة المجلس بدور الإعلام المصرى المحترم فى تغطية هذه الواقعة، متمنية استمرارهم فى تسليط الضوء على النماذج الإيجابية المشرفة للمرأة المصرية.