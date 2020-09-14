جامعة الإسكندرية تشارك فى المشروع الوطنى للقراءة

ويصل مجموع المكافآت والجوائز بالمسابقة التى تسمح بمشاركة طلاب الجامعات والدراسات العليا إلى 20 مليون جنيه للفروع الأربعة الخاصة بالمشروع.

وتقوم فكرة المسابقة ومراحلها على ضرورة أن يقرأ كل متسابق 30 كتابًا باللغة العربية ويلخصها فى الموقع الإلكترونى للمشروع، على أن تكون الكتب فى 5 مجالات معرفية.

ويدخل المتسابق فى منافسة مع أقرانه فى عدد من التصفيات على مستوى كليته ثم جامعته ثم على مستوى الجمهورية.

ومن جانبه، قال الدكتور عصام الكردى، رئيس جامعة الإسكندرية، إن المشاركة تجرى من خلال الموقع الإلكترونى للمشروع عن طريق ملء استمارة بيانات وبشكل مجانى دون أى رسوم.

وشدد الكردى، فى بيان له، اليوم، على أهمية المشروع الوطنى للقراءة فى إحياء قيمة الالتفاف حول الكتب فى ظل عزوف الشباب عن القراءة فى الآونة الأخيرة.

Advertisements

وأشار إلى أن جامعة الإسكندرية ستتخذ عدد من الخطوات، لحث طلابها على المشاركة من خلال المواقع الرسمية للجامعة والكليات المختلفة فضلًا عن مواقع التواصل الاجتماعى التابعة لها.

وحول مواعيد المنافسة، أوضح رئيس جامعة الإسكندرية إن التسجيل مفتوح على الموقع الإلكترونى إذ تبدأ التصفيات الأولى فى يناير 2021، وتنتهى جميع مراحل التصفيات نهاية شهر مارس 2021، على أن يقام حفل لإعلان الفائزين وتكريمهم وتوزيع الجوائز.

ووفقا للموقع الرسمى للمشروع، جرى تخصيص الجوائز على النحو التالى:

الفائز الأول جائزته مليون جنيه، الفائز الثانى نصف مليون جنيه، الفائز الثالث ربع مليون جنيه، الفائز من الرابع حتى العاشر 100 ألف جنيه، علاوة على ميداليات وشهادات تقدير ورحلات ثقافية مدفوعة لأفضل مكتبات العالم تميزا.

يذكر أن المشروع الوطنى للقراءة أعدته مؤسسة البحث العلمى بدولة الإمارات وبفرعها الإقليمى فى مصر وإفريقيا، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وبالتنسيق مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ووزارة الثقافة والأزهر الشريف.