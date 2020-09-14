الإسكان: تشغيل شبكة مواصلات خارجية بمدينة الشروق لخدمة السكان

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الانتهاء من إجراءات تعديل تراخيص عددٍ من سيارات منظومة النقل الداخلى بمدينة الشروق للعمل بمنظومة النقل الخارجى، لتكون بذلك من أوائل المدن الجديدة التى تمتلك شبكة مواصلات خارجية تربطها بالمواقف الرئيسية بالقاهرة والمدن المجاورة بالتعاون بين جهاز المدينة ومجلس الأمناء، واستجابة لرغبة سكان مدينة الشروق.





وأوضح المهندس عبدالرؤوف الغيطى، رئيس جهاز مدينة الشروق، أنه تم التواصل مع الجهات المعنية حتى إتمام الإجراءات اللازمة للموافقة على نقل الترخيص إلى "نقل عام" بإجمالى 20 أتوبيس "مينى باص" بسعة 33 راكبا لكل أتوبيس، وبعدد 4 خطوط خارجية.

وفى سياق متصل، أشار المهندس عبدالرؤوف الغيطى، إلى أنه تم التشغيل التجريبى للخط الأول مرورا على طريق القاهرة الإسماعيلية، والذى يبدأ من مدينة الشروق حتى محطة مترو عدلى منصور، والخط الثانى مرورا على طريق القاهرة السويس "الشروق - العباسية".

وأضاف رئيس الجهاز، أنه جارٍ تشغيل الخط الثالث "الشروق - القاهرة الجديدة"، والخط الرابع "الشروق - العاشر من رمضان"، وبذلك يكون تم ربط المدينة بأهم المواقف الرئيسية، وجارٍ حالياً التجهيزات اللازمة للتشغيل لربط المنظومة الداخلية مع الخارجية من خلال المحطات التبادلية.



وأكد رئيس الجهاز، أن أتوبيسات المنظومة تمتاز بوجود تجهيزات تشمل "تكييف هواء" ومرونة الصعود والنزول للركاب وأجهزة دفع إلكترونية إذ يتم تقديم خصومات للراكب فى حالة استخدامها بدلا من الدفع النقدى، مشيرا إلى أنه تم إضافة أجهزة تتبع ذكية يمكن من خلالها متابعه المنظومة على خرائط جوجل، وتوفير مساحات إعلانية بالأتوبيسات تساهم فى زيادة الدعم المالى اللازم للحفاظ على المستوى المتميز للمنظومة.

ووجه المهندس عبدالرؤوف الغيطى، الشكر لجميع الجهات المختصة للمساهمة فى إتمام إجراءات النقل لرفع المعاناة عن سكان مدينة الشروق، وكذا للجهود المبذولة من قبل مجلس أمناء المدينة.