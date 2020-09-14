جامعة طنطا: نسعى للتحول لجامعات الجيل الرابع خلال سنوات

أكد نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث الدكتور كمال عكاشة، أن التحول الرقمى بالجامعة يمثل المحرك الرئيسى لكل مجالات الخطة الاستراتجية التى وضعتها الجامعة، مضيفا: "إذ نسعى للوصول لتصنيف عالمى متقدم يواكب مقومات التحول لجامعات الجيل الرابع خلال سنوات".





جاء ذلك خلال استقباله اليوم الإثنين، فريق المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور محمد حسن جاد الله مدير الوحدة المركزية للتدريب بالمجلس الأعلى للجامعات، والمهندس حسام فضل، والمهندس أشرف نجيب، بحضور الدكتور طارق فايد المدير التنفيذى للمعلومات بجامعة طنطا، والدكتور يحيى عبد الجليل مدير مركز التدريب على تكنولوجيا المعلومات بالجامعة.



وأوضح عكاشة أن هذه الزيارة تأتى فى إطار اعتماد مركز التدريب على تكنولوجيا المعلومات، للبدء فى تدريب طلاب الدراسات العليا بالجامعة على أساسيات التحول الرقمى، سعيا لتفعيل شهادة أساسيات التحول الرقمى لطلاب الدراسات العليا كجزء من الخطة التى تنتهجها جامعة طنطا للتحول إلى جامعات الجيل الرابع.