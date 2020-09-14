الأهلى يتسلم درع الدورى أمام بيراميدز 11 أكتوبر حال الحسم أمام الاتحاد

يتسلم النادى الأهلى درع الدورى الممتاز يوم 11 أكتوبر المقبل فى مباراته الأخيرة على ملعبه بالدورى أمام بيراميدز حال حسم اللقب الليلة فى مواجهة الاتحاد السكندرى فى الجولة الـ27 بالدورى الممتاز على ملعب برج العرب بالإسكندرية، وكشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أنه حال حسم النادى الأهلى لقب الدورى أمام زعيم الثغر سيتم تسليم الأهلى درع البطولة فى آخر مباراة على ملعب الأهلى، كما هو الحال بمعظم المسابقات، أو تسليمه الدرع فى احتفالية خاصة من قبل الجبلاية والشركة الراعية، كما حدث الموسم الماضى.

ويدخل الأحمر المباراة مُحققاً العديد من الأرقام القياسية، منها سلسلة الانتصارات المُتتالية، فالمارد الأحمر خاض 26 مباراة فاز فى 23 وتعادل فى مباراتين وخسر مباراة واحدة، وسجل لاعبو الأحمر 63 لاعباً واستقبل 8 أهداف، ليبقى المارد الأحمر الأفضل هجوماً ودفعا بين أندية الدورى مُتربعاً على القمة برصيد 71 نقطة.

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ويتسلّح رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى بالأوراق التى حسمت مباريات كثيرة الفترة الأخيرة، أبرزها آليو بادجى ووليد سليمان وقفشة وأحمد الشيخ وعلى معلول وديانج وحمدى فتحى ومحمد الشناوى ومروان محسن، وتحدث المدرب السويسرى مع لاعبيه الأيام الماضية عن أهمية تحقيق الفوز الليلة على الخصم السكندرى العنيد صاحب الحلول الفردية والذى يُقدم عروض جيدة خاصة أمام الفرق الكبيرة.

وجهز مسئولو النادى الأهلى قمصانا خاصة للاحتفال بفوز الفريق الأحمر بلقب الدورى رقم 42 تمهيداً لارتدائها حال الفوز على الاتحاد السكندرى مساء اليوم وثم حسم لقب الدورى رسمياً، ويستعد لاعبو الأهلى وأعضاء الجهاز الفنى والإدارى للاحتفال فى ملعب برج العرب حال الفوز على الاتحاد السكندرى بالتتويج باللقب، رغم عدم استلام درع الدورى.