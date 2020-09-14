رغم قرار وقفها .. ريهام سعيد لـ جمهورها : اللي جاي أحلي

نشرت الاعلامية ريهام سعيد ، صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام . وعلقت ريهام سعيد علي الصورة قائلة : " الي جاي أحلي إن شاء الله .. صباح الفل " . يذكر أنه فى الفترة الأخيرة نشبت خلافات حادة بين ريهام سعيد وصديقتها ريم البارودى ووصلت للقضاء، مما دفع أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية للتدخل.

جدير بالذكر ، أن المجلس الأعلى للإعلام أصدر قرارا في وقت سابق بوقف ريهام سعيد عن العمل الإعلامي لمدة عام بسبب تنمرها على أصحاب السمنة.

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