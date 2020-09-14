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السكة الحديد توفر كبائن تليفونية داخل المحطات لتواصل الجمهور مع الاستعلامات عن بعد

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فعّلت الهيئة القومية لسكك حديد مصر نظامًا جديدًا يسمح لجمهور الراكبين التواصل مع الاستعلامات، عن بعد. 

ووفقًا للهيئة ، فإن هذة الكبائن للاستفسار عن أي معلومة من خلال كبائن تحوي أجهزة معلقة للتواصل الصوتي مع موظفي خدمة العملاء المتميزين، الذين يقومون بالرد بمجرد رفع سماعة الهاتف بداخل الكابينة.

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يأتي ذلك لتقديم خدمة أفضل تليق بالجمهور، وتأكيدًا على التباعد الاجتماعي كأحد الإجراءات الاحترازية المتبعة من قبل الهيئة. 

يذكر أن الكبائن التي تقدم تلك الخدمة معلقة بمحطة القاهرة بمداخل المحطة وعلي الارصفة. وستقوم الهيئة بتفعيل الخدمة بكافة المحطات على مستوى الجمهورية تباعًا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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