السكة الحديد توفر كبائن تليفونية داخل المحطات لتواصل الجمهور مع الاستعلامات عن بعد

ووفقًا للهيئة ، فإن هذة الكبائن للاستفسار عن أي معلومة من خلال كبائن تحوي أجهزة معلقة للتواصل الصوتي مع موظفي خدمة العملاء المتميزين، الذين يقومون بالرد بمجرد رفع سماعة الهاتف بداخل الكابينة.
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يأتي ذلك لتقديم خدمة أفضل تليق بالجمهور، وتأكيدًا على التباعد الاجتماعي كأحد الإجراءات الاحترازية المتبعة من قبل الهيئة.
يذكر أن الكبائن التي تقدم تلك الخدمة معلقة بمحطة القاهرة بمداخل المحطة وعلي الارصفة. وستقوم الهيئة بتفعيل الخدمة بكافة المحطات على مستوى الجمهورية تباعًا.
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