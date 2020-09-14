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السكة الحديد تسمح لأفراد الجيش والشرطة باستقلال القطارات دون تذاكر

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وزعت هيئة السكة الحديد منشورًا  لإدارات المبيعات والتفتيش ومشرفي القطارات يفيد بنظام التعامل مع أفراد الجيش والشرطة في قطع تذاكر القطارات. 
ووفقا للمنشور الرسمي، فإنه يسمح لأفراد الجيش والشرطة باستقلال القطارات العادية بأنواعها بدون اللجوء لشباك التذاكر، موضحًا إن أفراد الجيش المرتدين للزى العسكرى يستقلون القطارات مباشرة دون الرجوع إلى شبابيك صرف التذاكر أو إذا كانوا يحملون استمارة سفر ولا يرتدون زيا عسكريا يظهروها لمشرف القطار دون الرجوع لشباك حجز التذاكر. 

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وأضاف المنشور أن الأمر نفسه ينطبق علي  أفراد الشرطة يستقلون القطارات مباشرة دون الرجوع إلى شبابيك حجز التذاكر إذا كانوا يرتدون الزى العسكرى أو يحملون بطاقة إثبات الشخصية العسكرية فقط.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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