نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء يتابع المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة الإسماعيلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مدبولى يوجه بتشكيل لجنة لدراسة موقف الأراضى السكنية والزراعية التى حصل عليها عدد من الجمعيات ولم يتم تنميتها

تنفيذ 180 مشروعًا في مختلف القطاعات بتكلفة 1،1 مليار جنيه فى خطة 20192020..و194 مشروعًا فى خطة العام الحالى بتكلفة 1،4 مليار جنيه

45 ألف فرصة عمل فى 483 مصنعًا و4 مناطق حرة خاصة يعمل بها 283 مصنعًا و3 مناطق حرة خاصة بالإسماعيلية

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها في محافظة الإسماعيلية، وكذا الموقف الحالي للتصالح في مخالفات البناء بالمحافظة، وذلك في اجتماع عقده عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، واللواء ياسر نشأت، مدير أمن الإسماعيلية.

وخلال استماعه لما عرضه محافظ الإسماعيلية حول الموقف التنفيذي لكافة المشروعات التي يتم تنفيذها بالمحافظة، وجه رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لدراسة موقف عدد من أراضي الجمعيات التي تم الحصول عليها من المحافظة بغرض الزراعة، ولم يتم تنميتها، وكذلك حصول عدد من جمعيات الإسكان التعاوني على أراض ولم يتم تنميتها، على أن يتم بحث موقف جميع الحالات في أسرع وقت.

وقدم محافظ الإسماعيلية عرضًا استهله بموقف طلبات التصالح فى مخالفات البناء، حيث أشار إلى أنه تم حتى الآن تلقى 6898 طلب تصالح من الراغبين من أهالي محافظة الإسماعيلة، وبلغ إجمالي المتحصلات منها نحو 61 مليون جنيه.

وتطرّق محافظ الإسماعيلية إلى موقف تنفيذ المشروعات في مختلف قطاعات التنمية بهدف الارتقاء بحياة أبناء المحافظة، موضحًا أن الخطة الاستثمارية للعام 20192020 شهدت تنفيذ 180 مشروعًا في مختلف القطاعات، بتكلفة 1،1 مليار جنيه، حيث تم الانتهاء بالكامل من 25 مشروعًا في مجال الطرق، و12 مشروعأً في مجال التعليم، و60 مشروعأً في مجالي الكهرباء وتحسين البيئة، ومشروعين في مجال الشباب والرياضة، كما يتم بمعدلات جيدة استكمال 50 مشروعأً في مجال الصحة، و29 مشروعأً في مجال الصرف الصحي، و3 مشروعات لتطوير العشوائيات.

وأضاف المحافظ: تتضمن الخطة الاستثمارية الحالية 20202021 تنفيذ 194 مشروعًا، بتكلفة 1،4 مليار جنيه، تشمل 38 مشروعا للطرق، و64 مشروعا للصحة، و39 مشروعا للصرف الصحي، و14 مشروعا للتعليم، ومشروعين للشباب والرياضة، و37 مشروعًا في مجال الكهرباء وتحسين البيئة.

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وعرض اللواء شريف فهمى بشارة جانبًا من الإنجاز المتحقق في المشروعات التي تشهدها أرض محافظة الإسماعيلية في مراكزها السبعة: القنطرة غرب، والقنطرة شرق، والإسماعيلية، والقصاصين، وأبو صوير، والتل الكبير، وفايد، وأبوصوير؛ ففي مجال الطرق تم رفع كفاءة وتطوير طريق البلاجات، وإعادة رصف شوارع حي السلام، ورصف طريق أبو طفيلة، ورصف طريق اسماعيلية السويس ـ الخفاجات ـ سرابيوم.

وفي مجال الصحة، شهدت المحافظة تطوير مستشفى الإسماعيلية العام النموذجي، وتطوير مراكز طب الأسرة بكل من أبو سلطان، والرياح، والشهداء، والسبع آبار، والسلام والمحطة، والكيلو 11، والعهدة، كما أنه جار استكمال تطوير وحدة طب الأسرة بكل من وادي الملاك، وحي السلام، والكيلو 2.

وتضمنت مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي محطة مياه المستقبل، ومحطة صرف صحي السبع آبار، ومحطة الصرف الصحي بقرية الواصفية، ومحطة الصرف الصحي بأبو صوير، أما مشروعات قطاع التربية والتعليم فتشهد تنفيذ توسعات بعدد من المدارس لتقليل الكثافة، منها مدرسة الطائف، ومدرسة المشتل الثانوية للبنات، والمدرسة الظاهرية المتكاملة، ومدرسة أبوعاشور، ومدرسة عرب أبو القاسم، وتضمنت مشروعات الشباب والرياضة انشاء مركز شباب نموذجي بأبو خليفة، والمحسمة القديمة، ونادي منشية الشهداء.

كما تناول المحافظ لمحة عن مشروعات تطوير العشوائيات بمحافظة الإسماعيلية، مُسلطًا الضوء على مشروع تطوير منطقة علي عيد، والذي يتم تنفيذه بنسبة بلغت 60%، بما يشمل ردم المنطقة، والتخطيط، وإنشاء محطة صرف صحي، أما عن مشروعات تحسين البيئة فقد ركز المحافظ على مشروع مهم هو تطوير حديقة الفروسية وتقع بالحي الثالث في وسط مدينة الإسماعيلية، ومساحتها 22 فدانا، وتم إهمالها خلال الفترات السابقة فتحولت إلى مقلب للمخلفات، حيث أكد أنه تم عمل مقترح لإعادة تأهيل الموقع كحديقة عامة لأبناء المحافظة، وجرى إعداد خطة على 3 مراحل تم إنهاء المرحلة الأولى منها بقيمة 6 ملايين جنيه، وشملت عمل رصيف للحديقة بعرض 4 أمتار، وعمل مناطق انتظار سيارات في الأركان الأربعة، وتنفيذ شريط أخضر بعرض 5 أمتار، وتراك بعرض 8 أمتار، بالإضافة إلى توريد المهام الكهربائية، وتنفيذ شبكات الري لتلك المناطق.

كما عرض المحافظ موقف تطوير الأسواق، ومنها تطوير سوق الجمعة، الذي يشهد تنفيذ المرحلة الثالثة والأخيرة منه، ويتضمن إنشاء 450 محلًا، و425 فرشة، ونقطة شرطة، ومسجد، بنسبة تنفيذ 80%.

وحول موقف التحول الرقمي، فأوضح اللواء شريف فهمى بشارة أنه تم تحديد نصيب مراكز المدن من عدد النقاط بعدد 9 مراكز بإجمالي عدد 1034 مبنى تتضمن 228 مبنى بمركز ومدينة فايد، و114 مبنى بمركز ومدينة التل الكبير، و66 بمركز ومدينة القصاصين، و46 مبنى بمركز ومدينة أبوصوير، و92 مبنى بمركز ومدينة القنطرة غرب، و96 مبنى بمركز ومدينة القنطرة شرق، و392 مبنى بالأحياء: الأول، والثاني، والثالث، بمركز ومدينة الإسماعيلية. ولفت إلى أنه تم الانتهاء من نسبة 95% من إجمالي الأعمال، وتم الانتهاء من 60 مسارا داخليا للمرور، ونيابة المرور، ومكاتب التوثيق، ومستشفيات، ووحدات صحية، وتم تفعيل 30 نقطة للمرور ونيابة المرور ومكاتب التوثيق.

على جانب آخر، عرض اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، خلال الاجتماع، جهود دفع الاستثمار في المحافظة، لافتًا إلى الفرص الواعدة في الإسماعيلية، حيث تضم 3 مناطق صناعية؛ الأولى هي المنطقة الحرة، وتضم 101 مصنع، و4 مناطق حرة خاصة، منها 97 مصنعا و3 مناطق حرة خاصة تعمل بالفعل، والثانية هي المنطقتين الصناعيتين الأولى والثانية بمركز الإسماعيلية وتضم 207 مصانع، منها 143 مصنعا يعمل، والثالثة المنطقة الحرة بالقنطرة شرق، وتضم 180 مصنعًا، بينها 39 مصنعا يعمل، مؤكدأً في هذا الصدد أن محافظة الإسماعيلية تمتلك بذلك 483 مصنعًا و4 مناطق حرة خاصة، يعمل بها 283 مصنعًا، و3 مناطق حرة خاصة، بينما لايزال تحت الإنشاء 119 مصنعًا، وتبلغ التكلفة الاستثمارية لجميع تلك المشروعات نحو 28،8 مليار دولار، وتتراوح الأنشطة الرئيسية لتلك المصانع ما بين الملابس الجاهزة، والأنظمة الكهربائية، ومواد البناء والأحجار والبويات، والجلود، والمواسير البلاستيك، وتوفر فرص العمل لأبناء المحافظة بواقع حوالي 45 ألف فرصة عمل.

وعرض محافظ الإسماعيلية على رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، عددًا من المطالب ومقترحات التطوير لتحسين الخدمات في المحافظة بما يخدم أبناءها، ومن ذلك مقترح إنشاء كوبري دوران علوي في تقاطع مدخل مدينة القنطرة غرب مع طريق إسماعيلية ـ بورسعيد الصحراوي لتفادي الحوادث المرورية؛ وذلك لتقليل الحوادث المرورية في تقاطع مدخل المدينة، بالإضافة إلى مقترح عمل نفق أسفل سكة حديد مدينة أبو صوير؛ نظرًا للتكدس المروري على خط بنها ـ بورسعيد بجوار مزلقان أبو صوير، فضلًا عن تنفيذ المرحلة الثانية من تطوير حديقة الفروسية لتكون متنفسًا لأبناء مدينة الإسماعيلية.

