انت الان تتابع تفاصيل خبر “بالفيديو والصور” نجدة الطفل.. المؤبد وغرامة 500 ألف في انتظار أحمد حسن وزينب بسبب فيديو “إيلين” والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - ما زال أحمد حسن وزينب يثيران الجدل بفيديوهات تتسبب في إثارة الرأي العام ضدهما، بل إن الفيديو الأخير لهما أثار غضباً كبيراً على مواقع التواصل الإجتماعي وجعل العديد يتقدمون ببلاغات ضدهم.

أحمد حسن وزينب وفيديو إيلين الذي سيتسبب في حبسهما

ووفق نجدة الطفل، فليس من حق أحمد وزينب إرعاب طفلتهما بهذا الشكل، ويوجد عقوبات في انتظارهم بسبب ما فعلوه في ابنتهم إيلين، وليس هذا هو الفيديو الأول الذي يقومان فيه بإقحام طفلتهم في فيديوهاتهم بشكل يثير الجدل.

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حيث قام أحمد حسن وزينب في فيديو سابق بتعمد ضرب ابنتهم من أجل بكاءها وتصوير فيديو بذلك لجمع العديد من المشاهدات، وهذه المرة قامت زينب بتلوين وجهها باللون الأسود واقتربت من ابنتها النائمة لتستيقظ إيلين عللى على شكل مرعب كما في الصور تسبب في بكائها بشكل هيستيري، كما في الفيديو المرفق بالخبر.

وحول هذا الأمر أكد مدير خط نجدة الطفل “صبري عثمان” أن ما فعلته زينب وزوجها بإيلين، جريمة مكتملة الأركان عقوبتها بقانون الإتجار بالبشر السجن المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه، وللمزيد حول عقوبة اليوتيوبر أحمد وزينب استمع للفيديو التالي.

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