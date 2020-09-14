فرج عامر: توطين 3 ملايين مصرى بسيناء يتحقق بتنفيذ التكليفات الرئاسية

طالب المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، من الحكومة التنفيذ الفورى لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بضرورة العمل بشكل متكامل بين القطاعات المعنية فى إطار نهج استراتيجى شامل يحقق مصلحة وغايات الدولة فى زيادة الرقعة الزراعية المنتجة وبناء مجتمعات عمرانية حديثة فى شمال ووسط سيناء وجنوب الوادى.





وقال عامر فى بيان له اليوم الإثنين إن تنفيذ هذه التكليفات الرئاسية المهمة يحقق مجموعة من الأهداف المهمة فى مقدمتها إعادة توزيع السكان وبما يحقق أهداف وخطط الدولة فى توطين 3 ملايين مواطن مصرى داخل سيناء، مؤكدا أن تحقيق هذا الهدف أصبح سهلا بعد المشروعات القومية الكبرى التى تمت داخل سيناء وفى مقدمتها مشروعات الأنفاق والكبارى وشبكة الطرق التى ربطت سيناء ربطا كاملا بالوادى والدلتا.

وطالب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب من الحكومة إعطاء اولوية قصوى لملف منح المزيد من المزايا والحوافز التشجيعية للاستثمار واقامة المشروعات الصناعية والاستثمارية داخل سيناء وفى مختلف المجالات، مؤكدا أن تحقيق هذا الهدف يعمل على توفير الالاف من فرص العمالة الحقيقية للشباب المصرى الباحث عن فرص العمالة.

وأشاد عامر بحرص الرئيس السيسى على متابعة جهود تعزيز محاور الزراعة والرى عن طريق شق الترع والقنوات المائية لنقل المياه من محطات المعالجة فى غرب قناة السويس إلى شرقها، فضلا عن جهود تطوير مدن شمال سيناء، لا سيما مدينة العريش، وذلك فى إطار الرؤية الشاملة للدولة لإعادة صياغة وتطوير المنطقة وبنيتها الأساسية من خلال إنشاء عدد من المحاور الجديدة ورفع كفاءة وتوسعة الطرق الحالية، إلى جانب تجديد المنشآت والمبانى وتحقيق الاستخدام الأمثل للأراضى.