بتوجيهات الرئيس .. مصر تواصل إرسال مساعدات غذائية لمتضررى السيول بالسودان

أقلعت اليوم الإثنين طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار الخرطوم محملة بأطنان من المواد الغذائية شارك فى إعدادها عدد من مؤسسات المجتمع المدنى فى مصر بالتنسيق مع الجانب السودانى.





يأتى ذلك استمرارًا لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمواصلة فتح الجسر الجوى لتقديم المساعدات العاجلة إلى الأشقاء من متضررى السيول بجمهورية السودان. وأثنى المسؤولون من الجانب السودانى على وقوف مصر قيادة وشعبًا مع الشعب السودانى فى أزمته الحالية، معربين عن خالص إمتنانهم وشكرهم العميق لهذا الجسر الجوى الذى استمر يتدفق من مصر الشقيقة على مدار الفترة الماضية، مشيرين إلى أن وقوف مصر إلى جانب أشقائهم السودانيين أمر متوقع من مصر الشقيقة الكبرى لدول القارة السمراء. تأتى تلك المساعدات تأكيدًا لدور مصر الفاعل لدعم الجهود الإنسانية الإقليمية والدولية الرامية للتخفيف من معاناة الشعب السودانى.

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