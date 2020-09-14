مصر تؤكد أهمية دور الوكالة الذرية فى تعزيز قدرة الدول على مواجهة الأزمات

وأشار إلى أهمية هذه الجهود فى تأكيد الدور المتزايد الذى تلعبه الاستخدامات السلمية للطاقة النووية فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة والمساعدة فى مواجهة التحديات التى تواجهها الدول النامية فى العديد من المجالات.

تناول الملا فى كلمته المبادرة الجديدة التى يطرحها مدير عام الوكالة تحت اسم "زودياك" والتى تستهدف البناء على الخبرات التى اكتسبتها الوكالة فى مواجهة جائحة كورونا وتوظيفها لمواجهة هذه النوعية من الأمراض فى إطار مؤسسى مستدام، معربا عن دعمه لهذه المبادرة ولجميع الأنشطة التى تمارسها الوكالة لدعم الدول النامية من خلال التطبيقات النووية الحديثة.

جدير بالذكر أن السفير محمد الملا، قد التقى صباح اليوم برافائيل جروسى، مديرعام الوكالة الدولية للطاقة الذرية وسلمه أوراق اعتماده مندوبا دائما لمصر لدى الوكالة، واستهل مهام منصبه برئاسة الوفد المصرى المشارك فى اجتماعات مجلس المحافظين بالوكالة.