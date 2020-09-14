الرئيس السيسي يستقبل وزير خارجية أرمينيا ويؤكد خصوصية العلاقات التاريخية بين البلدين

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم زوهراب مناتساكنيان، وزير خارجية أرمينيا، وذلك بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، بالإضافة إلى السفير الأرمينى بالقاهرة.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بزيارة وزير خارجية أرمينيا إلى القاهرة، طالبًا نقل تحياته إلى الرئيس الأرمينى، ومؤكدًا ما تتسم به العلاقات المصرية الأرمينية من خصوصية تاريخية، وحرص مصر على تعزيز آليات التعاون المشترك بين البلدين على مختلف الأصعدة بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الصديقين.

من جانبه؛ نقل وزير خارجية أرمينيا تحيات الرئيس الأرمينى إلى الرئيس، معربًا عن اعتزاز بلاده بما يربطها بمصر من علاقات تعاون وثيقة وبناءة، لا سيما فى ظل الجالية الأرمينية الكبيرة المتواجدة فى مصر وما تتلقاه من رعاية كريمة، وكذلك لما تتمتع به مصر من مكانة متميزة وثقل دولى وإقليمى ودور محورى متزن فى المنطقة، ومؤكدًا اهتمام أرمينيا المتبادل بتعزيز مسيرة التعاون المشترك بين البلدين، خاصةً على الصعيد السياحى والثقافى والتجارى والاقتصادي.

وأضاف المتحدث الرسمى أن اللقاء شهد تبادل الرؤى ووجهات النظر حيال الملفات الإقليمية فى المنطقة، بما فيها تطورات الأوضاع فى ليبيا وسوريا ولبنان والقضية الفلسطينية، حيث تم التوافق بين الجانبين على أهمية تقويض التدخلات الخارجية فى المنطقة والتى تسعى إلى تحقيق مكاسب مباشرة لصالح مطامعها الخاصة ومنفعتها الذاتية على حساب الأمن والاستقرار ومقدرات الشعوب.

كما تم التطرق إلى بعض موضوعات التعاون الثنائى بين البلدين فى سياق زيادة فرص الاستثمار المتبادل وتعظيم حجم التبادل التجارى، خاصةً فى قطاعات الصناعات الدوائية والتعليم الفنى والسياحة، بالإضافة إلى التنسيق وتبادل المعلومات بين الأجهزة المعنية.