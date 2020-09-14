نبيلة مكرم تلتقى بضباط القوات المسلحة المرشحين للعمل بالتمثيل الدبلوماسى العسكرى

إلتقت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج ، بضباط القوات المسلحة المرشحين في مجال العمل في التمثيل الدبلوماسى العسكرى بالخارج وزوجاتهم ، الملتحقين بالدفعة ٤٥ لإعداد الملحقين العسكريين ، ضمن ما تقوم به وزارة الدفاع من جهود للتوعية وتخريج ضباط مؤهلين دبلوماسياً ، وذلك في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على مقتضيات الأمن القومى .

تضمن اللقاء محاضرة تناولت العديد من الموضوعات المتعلقة بدور وزارة الهجرة وقضايا الأمن القومى المصرى على كافة الإتجاهات، كذلك تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية وإنعكاساتها على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط ، وكذلك الجهود المبذولة لدعم مقومات التنمية الحضارية على أرض مصر.

وتطرقت وزيرة الهجرة خلال الحوار إلى الجهود المبذولة للتواصل مع مختلف الشرائح الممثلة للمصريين بالخارج ، من عمالة في الخليج ، الي الجيل الثانى والثالث لأبناء المصريين بالخارج وحمايتهم من أي أفكار دخيلة ، وإطلاق مبادرات تؤصل الهوية مثل «أتكلم مصرى»، ودور وزارة الهجرة في الإهتمام بربط المصريين في الخارج بالوطن ، واطلاعهم علي جهود التنمية وتفاصيل التحديات ، وخاصة الشباب بإعتبارهم شركاء في صناعة مستقبل الوطن ، والسعى لتلبية الطلبات المشروعة للمواطنين بالخارج ، وربط الخبراء في مختلف المجالات التنموية في خطة الحكومة 2030 من خلال سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع» ، إضافة لجهود الوزارة في مكافحة الهجرة غير الشرعية في إطار المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة».

ووجهت وزيرة الهجرة الشكر إلى القوات المسلحة على دعمها لجهود الوزارة ونشر الوعى الفكرى والثقافى للعسكريين وحرصها على تبادل الخبرات الدبلوماسية لتخريج من يمثل مصر بصورة مشرفة ، مؤكدة على أهمية دور المرأة المهاجرة في الخارج وكذا زوجات الملحقين الذين يعدون خير ممثل للوطن وإنعكاس للعصر الذهبى الذي تحياه المرأة بتولى العديد من المناصب الرسمية بالدولة والثقة التي توليها القيادة السياسية للمرأة المصرية.