المجلس القومى للبحوث يستعرض النتائج النهائية لجوائز عام 2019

عقد مجلس الجوائز بالمركز القومى للبحوث اجتماعه برئاسة د. محمد محمود هاشم رئيس المركز ورئيس المجلس، حيث استعرض فيه النتائج النهائية لجوائز المركز القومى للبحوث لعام 2019. ووافق المجلس على منح الجوائز لأعضاء هيئة البحوث التالية أسماؤهم فى المجال المبين قرين كل منهم: أولا: جوائز الإبداع التكنولوجى: فاز بها كل من: 1. د. سامى السباعى أبو هيبة شلبى الأستاذ المتفرغ بقسم الألياف البروتينية والصناعية – شعبة البحوث النسجية. 2. د. أحمد إسماعيل حسين الأستاذ الباحث بقسم البلمرات والخضبات – شعبة بحوث الصناعات الكيماوية. ثانيا: جوائز التقدير العلمى: فاز بها كل من: 1. د. جلال عبد المعين محمد نوار الأستاذ المتفرغ بشعبة الصناعات الكيماوية فى مجال العلوم الأساسية. 2. د. شريف زين العابدين أحمد الأستاذ الباحث بشعبة الصناعات الكيماوية غير العضوية والثروات المعدنية فى مجال العلوم التكنولوجية المتقدمة التى تخدم العلوم الأساسية 3. د. محى الدين عبدالحفيظ الأستاذ المتفرغ بشعبة البحوث البيطرية في مجال العلوم الطبية. 4. د. أحمد فرحات أحمد سيد سحاب الأستاذ المتفرغ بشعبة البحوث الزراعية والبيولوجية في مجال العلوم الزراعية. 5. د. هيام فهيم شعلان الأستاذ الباحث بشعبة البحوث الهندسية في مجال العلوم الهندسية. ثالثا: جوائز التفوق العلمى: فاز بها كل من: 1. د. أحمد عوض عبدالله هارون الأستاذ الباحث بقسم المواد الدابغة والبيبتيدات بشعبة بحوث الصناعات الكيماوية فى مجال العلوم الأساسية. 2. د. سمر سامى شرف الأستاذ الباحث بقسم التحضيرات والتجهيزات للألياف السيليلوزية بشعبة بحوث الصناعات النسجية فى مجال العلوم التكنولوجية المتقدمة التى تخدم العلوم الأساسية. 3. د. هويدا ابراهيم عبدالله الأستاذ الباحث بقسم كيمياء المركبات الطبيعية بشعبة البحوث الصيدلية فى مجال العلوم الطبية 4. د. جيهان سعيد حسين سليمان الأستاذ الباحث بقسم الكيمياء الحيوية الطبية بشعبة البحوث الطبية فى مجال العلوم التكنولوجية المتقدمة التى تخدم العلوم الطبية. 5. د. أحمد محمد سعيد حسين الأستاذ الباحث بقسم الصناعات الغذائية بشعبة بحوث الصناعات الغذائية والتغذية فى مجال العلوم التكنولوجية المتقدمة التى تخدم العلوم الزراعية. رابعا: جوائز التشجيع العلمى: فاز بها كل من: 1. د. رضا محمد عبدالحميد أحمد الباحث بقسم الكيمياء العضوية التطبيقية بشعبة بحوث الصناعات الكيماوية فى مجال العلوم الكيمائية وتطبيقاتها. 2. د. محمود عصام عبدالعزيز شعبان الباحث بقسم البلمرات والمخضبات بشعبة بحوث الصناعات الكيماوية فى مجال العلوم الكيمائية وتطبيقاتها. 3. د. جهاد عبدالرحيم عبدالجليل الأستاذ الباحث المساعد بقسم الفارماكولوجى بشعبة البحوث الطبية فى مجال العلوم الصيدلية. 4. د. محمد عيد محمد على الباحث بقسم بحوث تلوث المياه بشعبة بحوث البيئة فى مجال العلوم البيئية. 5. د. هانى عبدالغنى عبدالغنى منصور الأستاذ الباحث المساعد بقسم العلاقات المائية والرى الحقلى بشعبة البحوث الزراعية والبيولوجية فى مجال العلوم الزراعية. 6. د. أحمد نوح عبدالرحيم بدر الأستاذ الباحث المساعد بقسم سموم وملوثات الغذاء بشعبة بحوث الصناعات الغذائية والتغذية فى مجال العلوم الزراعية. 7. د. ريهام محمد حسن عبدالمجيد الأستاذ الباحث المساعد بقسم التكنولوجيا الحيوية الميكروبية شعبة بحوث الهندسة الوراثية والبيوتكنولوجى فى مجال التكنولوجيا الحيوية. 8. د. محمد سامى الفقى الأستاذ الباحث المساعد بقسم الهندسة المدنية بشعبة البحوث الهندسية فى مجال العلوم الهندسية. خامسا: جوائز الرواد: فاز بها كل من: 1. د. محمد سيد محمد حسانين الباحث بقسم السليلوز والورق بشعبة بحوث الصناعات الكيماوية باسم الرائد أ. د./ محمد رفعت حسين مهران. 2. د. وليد محمد أسامه حسنين فياض الأستاذ الباحث المساعد بقسم العقاقير بشعبة بحوث الصناعات الصيدلية والدوائية باسم الرائد أ. د./ محمد نبيل أبو العينين. 3. د.مني سمير محمد السيد الأستاذ الباحث المساعد بقسم الهندسة الكيميائية بشعبة البحوث الهندسية باسم الرائد أ. د./ محمد عبدالفتاح حمد. 4. د. داليا أسامه عبدالفتاح الأستاذ الباحث المساعد بقسم الفارماكولوجى بشعبة البحوث الطبية باسم الرائد أ. د./ سامية عبد الرازق. سادسا: جائزة السيد أ. د./ رئيس المركز القومى للبحوث لأفضل بحث قابل للتطبيق 1. فاز بها د. أحمد السيد عبدالحميد الباحث بقسم البلمرات والمخضبات بشعبة بحوث الصناعات الكيماوية. سابعا: جوائز الأفراد 1. جائزة أ. د. فايزه محمد حموده فاز بها الدكتور/ابراهيم احمد صالح على الباحث بقسم كيمياء النباتات الطبية بشعبة بحوث الصناعات الصيدلية والدوائية. 2. جائزة أ. د. خيرية نجيب فاز بها الدكتور/ ضياء عطيه جاب الله الباحث بقسم سموم وملوثات الغذاء بشعبة بحوث الصناعات الغذائية والتغذية. 3. جائزة أ. د. عبد العزيز محمد قنطوش فازت بها الدكتورة/ أسماء على على شاهين الأستاذ الباحث المساعد بقسم بشعبة الصباغة والطباعة والمواد الوسيطة بشعبة بحوث الصناعات النسجية 4. جائزة المرحوم أ. د. محمود صدقى محمد صدقى فاز بها الدكتور/ ايهاب مصطفى عبدالقوى زايد الأستاذ الباحث المساعد بقسم الكيمياء الخضراء بشعبة بحوث الصناعات الكيم . جائزة المرحوم أ. د. محمود صدقى محمد صدقى فاز بها الدكتور/ ايهاب مصطفى عبدالقوى زايد الأستاذ الباحث المساعد بقسم الكيمياء الخضراء بشعبة بحوث الصناعات الكيماوية. 5. جائزة المرحوم أ. د. يحى عبداللطيف (1) فاز بها الدكتور/ سمير كامل محمد الزياتى الأستاذ الباحث بقسم السليلوز والورق بشعبة بحوث الصناعات الكيماوية 6. جائزة المرحوم أ. د. يحى عبداللطيف (2) فاز بها الدكتور/ نبيل أحمد عبدالغنى المناخلى الأستاذ الباحث بقسم الكيمياء الفيزيقية بشعبة بحوث الصناعات الكيماوية غير العضوية والثروات المعدنية. 7. جائزة أ.د. فائقة فهمى حنا فاز بها الدكتورة/ رشا عبدالحكم يونس الباحث بقسم الطيف شعبة البحوث الفيزيقية 8. جائزة أ.د. عفاف على ندا فازت بها الدكتورة/ هيام عبدالرحمن عبدالسلام الباحث بقسم الكيمياء الخضراء شعبة بحوث الصناعات الكيماوية 9. جائزة أ. د. عزه عبد الشهيد Advertisements فازت بها الدكتورة/ صفاء متولى يوسف مرسى الأستاذ الباحث المساعد بقسم الكيمياء الحيوية الطبية بشعبة البحوث الطبية 10. جائزة أ.د. حسين سمير فاز بها الدكتور/ ابراهيم السيد شحاته الباحث بقسم آفات ووقاية النبات بشعبة البحوث الزراعية والبيولوجية 11. جائزة شعبة بحوث طب الفم والأسنان فاز بها الدكتور/ أسامه سيد حسن أحمد مسلم الباحث بقسم طب الفم والأسنان شعبة بحوث طب الفم والأسنان. 12. جائزة أ.د. عباس عبدالكريم فاز بها الدكتور/ سمير مرسى محمد مرسى الباحث بقسم البلمرات والمخضبات شعبة بحوث الصناعات الكيماوية. سابعا: جوائز المركز لأفضل رسالة دكتوراه فاز بها كل من: 1. أحمد صالح رمضان الباحث بقسم السليلوز والورق بشعبة بحوث الصناعات الكيماوية فى مجال العلوم الكيميائية وتطبيقاتها. 2. شريف أحمد رياض القيعى الباحث بقسم الكيمياء الفيزيقية بشعبة بحوث الصناعات الكيماوية غير العضوية والثروات المعدنية فى مجال العلوم الكيميائية وتطبيقاتها 3. رشا محب الحسينى الباحث بقسم الوراثة الإكلينيكية بشعبة الوراثة البشرية وابحاث الجينوم فى مجال العلوم الطبية وتطبيقاتها 4. انجى فرحات جمعه فرحات الباحث بقسم الميكروبيولوجيا والمناعة بشعبة البحوث البيطرية فى مجال العلوم الطبية وتطبيقاتها 5. أحمد محمد حسن محمود الباحث بقسم الفاكهة بشعبة البحوث الزراعية والبيولوجية فى مجال العلوم الزراعية والإنتاج الحيوانى 6. ضياء الدين محمد عبدالرحمن جيده الباحث بقسم بحوث المحاصيل الحقلية بشعبة البحوث الزراعية والبيولوجية فى مجال العلوم الزراعية والإنتاج الحيوانى 7. ايمان ابراهيم ابراهيم ابراهيم الباحث المساعد بقسم كيمياء الكائنات الدقيقة بشعبة بحوث الهندسة الوراثية والبيوتكنولوجى فى مجال الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية 8. مى عبدالنبى اسماعيل الباحث بقسم العقاقير بشعبة الصناعات الصيدلية والدوائية فى مجال العلوم الصيدلية وتطبيقاتها 9. دينا السيد حلمى الباحث المساعد بقسم الصناعات الغذائية بشعبة بحوث الصناعات الغذائية والتغذية فى مجال الصناعات الغذائية 10. عبدالرحمن عنتر محمد منازع الباحث بقسم الطيف بشعبة البحوث الفيزيقية فى مجال العلوم الفيزيقية وتطبيقاتها 11. أحمد عبدالكريم أحمد الباحث المساعد بقسم بحوث تلوث المياه بشعبة بحوث البيئة فى مجال العلوم البيئية وتطبيقاتها 12. حنان شعبان عبدالهادى الباحث المساعد بقسم الصباغة والطباعة والمواد الوسيطة بشعبة بحوث الصناعات النسجية فى مجال الصناعات النسيجية. 13. عماد عاشور عبدالعزيز الباحث بقسم العلوم الجيوفيزيقية بشعبة الصناعات الكيماوية غير العضوية والثروات المعدنية فى مجال الطاقة والثروات الطبيعية وعلوم الأرض. 14. محمد سعد عبدالكريم هلال الباحث بقسم تلوث المياه بشعبة بحوث البيئة فى مجال العلوم الهندسية. ثامنا: جوائز المركز لأفضل رسالة ماجستير فاز بها كل من: 1. شريف عبدالغفار فوزى الباحث المساعد - بقسم الوراثة الجزيئية الطبية - شعبة الوراثة البشرية وابحاث الجينوم فى مجال العلوم الطبية وتطبيقاتها. 2. اسراء محمد عبدالمنعم أحمد الباحث المساعد - بقسم علوم طب الأسنان الأساسية - شعبة بحوث طب الفم والأسنان فى مجال العلوم الطبية وتطبيقاتها. 3. طارق جمعه عبدالجيد عبده الباحث المساعد – بقسم أمراض النبات - شعبة البحوث الزراعية والبيولوجية فى مجال العلوم الزراعية والإنتاج الحيوانى. 4. أسماء سامى عبدالسميع يوسف باحث مساعد بقسم العقاقير شعبة بحوث الصناعات الصيدلية والدوائية فى مجال العلوم الصيدلية وتطبيقاتها 5. ياسمين أحمد السيد عبدالقادر الباحث المساعد بقسم بيولوجيا الخلية شعبة بحوث الهندسة الوراثية والبيوتكنولوجى فى مجال الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية. تاسعا: جوائز المركز لأفضل نشر علمى دولى للباحثين المساعدين ومساعدى الباحثين فاز بها كل من: 1. فاطمه محمد موسى ابراهيم الباحث المساعد بقسم الكيمياء الحيوية بشعبة بحوث الهندسة الوراثية والبيوتكنولوجى فى مجال التكنولوجيا الحيوية. 2. محمد سعد عبدالكريم هلال الباحث المساعد بقسم بحوث تلوث المياه بشعبة بحوث البيئة فى مجال العلوم البيئية. 3. شريف عبدالغفار فوزى الباحث المساعد بقسم الوراثة الجزيئية الطبية بشعبة الوراثة البشرية وابحاث الجينوم. 4. امنية محمد عبدالعزيز حسن الباحث المساعد بقسم تلوث المياه بشعبة بحوث البيئة فى مجال العلوم الصيدلية. 5. حسن محمد مصطفى ابو حشيش الباحث المساعد بقسم الهندسة الميكانيكية بشعبة البحوث الهندسية.

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