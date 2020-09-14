كأس العالم لكرة اليد يروج للسياحة المصرية.. خبراء: حملة دعائية مجانية لمقاصدنا

تحتضن مصر بطولة العالم لكرة اليد ، خلال الفترة من 13 -31 يناير 2021 ، بمشاركة 32 فريقا لتكون أول بطولة عالم تقام داخل إفريقيا منذ 2015 .
وبزاوية أخري تشهد البطولة ، زحما إعلاميا لتناقل كافة أخبارها ، لتكون حملة دعائية و ترويجية ، لمقاصد مصر السياحية ، بشكل غير مباشر ، في كافة وسائل الإعلام الدولية و المحلية ، وفى إطار ذلك نرصد أراء خبراء السياحة حول أهمية البطولة للقطاع السياحي .
وقالت الخبيرة السياحية الدكتورة راندا العدوى ، إن تنظم مصر بطولة العالم لكرة اليد ، حملة دعائية مجانية تروج لمقاصد مصر السياحية ، مشيرة إلى ضرورة إلقاء مزيد من الضوء على مقاصدنا السياحية ، عبر وسائل الإعلام الدولية و المحلية ، لإظهار إمكانيات مصر السياحية .
وأوضحت العدوى في تصريح لـ"دوت الخليج" أن ، الفترة الراهنة تتطلب مزيد من الجهد ، لعرض برامج سياحية وفندقية ، للمشاركين في البطولة سواء جمهور أو الفرق المشاركة ، لنكون نموذجا جديدا عن فكرة السياحة الرياضية فى مصر ، وما تزخر به مقاصدنا .
ونوهت الخبيرة السياحية ، بضرورة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ، والترويج للعديد من البرامج السياحية ، لتكون وجبة ترفيهية و ثقافية ، لكل المشاركين على ان تنفذ باحترافية ، و ألا نتغافل الإجراءات الاحترازية .
وأكد عبد الهادى محمد رئيس غرفة شركات السياحة فى أسوان ، أن بطولة العالم لكرة اليد ، تؤثر بشكل ايجابي على صورة السياحة في مصر ، وستحدث رواجا سياحيا بمشاركة الجماهير ، وتزيد من الحركة الفندقية ، مع الحفاظ على نسبة الإشغالات المقدرة بـ 50% .
وتابع عبدالهادى فى تصريح لـ"دوت الخليج" ،أن سابقا كانت مسابقة التجديف الدولي ، تنظم فى أسوان ، التى تحدث "بروبوجندا" مطالبا باعدتها مرة اخري والتى يمكن تنظيمها ببحيرة ناصر ، لتكون منطقة مسابقات دولية ، خاصة فى فصل الشتاء .
واشار رئيس غرفة شركات السياحة فى اسوان ، الى تناقل اخبار البطولة فى وسائل الاعلام المحلي و الدولي ، تحدث حالة مزاجية لدى السائحين ، بصورة ايجابية ، مما يوجه تفكير السائح نحو مقاصدنا السياحية .
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