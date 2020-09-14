ملكة الفواكه.. ننشر أسعار المانجو في الأسواق اليوم

يتهافت المصريون على الفواكه المحببة إليهم في فصل الصيف مثل البطيخ والمانجو والعنب، ويعد محصول المانجو(ملكة الفواكه) من أكثر المحاصيل الزراعية بعد الموالح وتزرع منه مصر نحو 290 ألف فدان.

وتحتوي المانجو على فيتامين B6 الذي يحسن وظيفة المخ ويحسن الحالة المزاجية عند أكل ثمارها كما يحسن الحالة الاقتصادية للمزارعين لأن أسعارها تكون أغلى أسعار الفواكه وانتاجها يأتي على دفعات متقاربة.

ويعد محصول المانجو من أهم المحاصيل الواعدة التي يمكن زراعته في جميع أنواع الأراضي إذا توافرت المياه العذبة. أسعار المانجو بالأسواق :



أسعار المانجو في السوق المحلي تتراوح حسب النوع والجودة من 5 جنيهات حتى 50 جنيها ، وتباع المانجو السكري البلدي بـ 5 جنيهات للكيلو في سعر الجمله والزبدية بـ 8 جنيهات والتيمور بـ 10 جنيهات والفونس بـ 15 جنيها والعويس بـ 25 جنيها والفص بـ 50 جنيها.