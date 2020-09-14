على متن 76 رحلة جوية.. 8 آلاف راكب يغادرون مطار القاهرة اليوم

يغادر مطار القاهرة الدولى، اليوم الاثنين، 76 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل 8209 ركاب، متوجهين إلى عدة دول عربية واوربية واسيوية.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات السفر و الوصول بالمطار سوف تستقبل خلال الـ 24 ساعة رحلات دولية من والي عدة وجهات بالخارج، تسيرها شركات دولية و عربية والناقل الوطنى مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.

و تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، و تقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

وتطبق المطارات المصرية، منذ منتصف أغسطس الماضي، قرار الحكومة بحظر دخول القادمين من الخارج من الجنسيات الأجنبية دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، وعدل القرار مع مطلع سبتمبر ليشمل المصريين، ويستثني الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات، وسمح قرار الحكومة للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.