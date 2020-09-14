استمرارا لتوجيهات الرئيس.. مصر تواصل إرسال المساعدات لمتضرري السيول بالسودان

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من المواد الغذائية شارك فى إعدادها عدد من مؤسسات المجتمع المدني في مصر، بالتنسيق
مع الجانب السوداني.
يأتي ذلك استمرارًا لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمواصلة فتح الجسر الجوي لتقديم المساعدات العاجلة إلى الأشقاء من متضرري السيول بجمهورية السودان.
وأثنى المسئولون من الجانب السوداني، على وقوف مصر قيادة وشعبًا مع الشعب السودانى فى أزمته الحالية، معربين عن خالص إمتنانهم وشكرهم العميق لهذا الجسر الجوى الذى إستمر يتدفق من مصر الشقيق على مدار الفترة الماضية، مشيرين إلى أن وقوف مصر إلى جانب أشقائهم السودانيين هو أمر متوقع من مصر الشقيقة الكبرى لدول القارة السمراء.
تأتى تلك المساعدات تأكيدًا على دور مصر الفاعل لدعم الجهود الإنسانية الإقليمية والدولية الرامية للتخفيف من معاناة الشعب السوداني.
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