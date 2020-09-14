نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الأوقاف تعلن ضوابط وموعد عودة صلاة الجنازة بالمساجد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الاثنين أنه بناء على ما قررته لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء فإن الوزارة بصدد إعداد خطتها للسماح بصلاة الجنازة بالمساجد الكبرى التي بها ساحات مفتوحة أو صحن مفتوح في غير أوقات الصلوات الخمس أو الجمعة.

وأوضحت الوزارة، أنه بالتنسيق مع القائمين على المسجد لفتحه في غير أوقات الصلوات الخمس وغير وقت صلاة الجمعة بالضوابط التالية:

1- عدم إحضار الجنازة إلى المسجد أثناء الصلوات الخمس أو قبلها أو أثناء صلاة الجمعة أو قبلها، وتركها للصلاة عليها بعد الصلاة، وعدم السماح بذلك.

2- مدة فتح المسجد لصلاة الجنازة من تاريخ فتح المسجد إلى غلقه لا تزيد عن خمس عشرة دقيقة على الإطلاق، ولن يسمح لها بأي انتظار حيث تتم الصلاة فور دخول الجنازة ثم يتم الانصراف.

3- لن تفتح أي دورات مياه للوضوء أو خلافه.

4- لن يسمح بدخول أي شخص لا يرتدي الكمامة، وإذا لم يلتزم الجميع بالكمامة لن يتم فتح المسجد.

5- يجب الالتزام بمراعاة علامات التباعد المحددة بالمسجد على النحو الذي يتم في جميع الصلوات.

6- لن يسمح بدخول أي عدد زائد عن العدد الذي يسعه المسجد من خلال علامات التباعد الموجودة به.

7- إذا كانت الصلاة في صحن المسجد المكشوف فيتم إحضار مفرش بلاستيكي أو نحوه بمعرفة أهل المتوفى أو المتوفاة ليوضع تحت النعش، أما إن كانت الصلاة في الساحة الخارجية للمسجد ( خارج المسجد نهائيًا ) فيكتفى بمراعاة التباعد والالتزام بالكمامة لجميع المصلين.

8- في حال عدم وجود مسجد به ساحة أو صحن مكشوف تتم الصلاة على الجنازة عند القبر أو في أي ساحة أو مكان مكشوف تتاح الصلاة به وفق ظروف كل منطقة على حدة.