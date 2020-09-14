صحة الشرقية: فحص فيروس كورونا لأكثر من 4600 مواطن من المسافرين للخارج

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية خلال إجراء الفحوصات المعملية للمسافرين، ويأتى هذا بناء على تعليمات سلطات الطيران المدنى والسلطات الصحية لبعض الدول التى تطلب إجراء بعض الاختبارات الصحية قبل الدخول لأراضيها، وتعاونا من وزارة الصحة والسكان فقد تقرر إجراء الاختبارات بالمعامل المركزية وفروعها، منها المعمل الإقليمى المشترك بالزقازيق.

وأوضح الدكتور هشام مسعود بأن مواعيد الحجز وسحب العينات تكون يوميا بدءا من الساعة 9 صباحا، بما فيها العطلات الرسمية والراحات، ويقوم المواطن الراغب فى الخدمة بالحجز من خلال الموقع الإلكترونى https://clab.mohp.gov.eg/ على الإنترنت، ويقوم باستيفاء الأوراق المطلوبة "صورة جواز السفر، صورة ضوئية من تذكرة السفر، صورة بطاقة الرقم القومى"، مع سداد الرسوم المالية، ويتم استلام النتيجة بعد 24 ساعة من سحب العينة.