الارشيف / أخبار مصرية

إنفوجراف.. خطوات تقديم شكوى للنيابة العامة إلكترونيا

0 نشر
حسام عبدالله 2020-09-14 15:13 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

ويستعرض "دوت الخليج"، فى الإنفوجراف التالى، خطوات تقديم شكوى للنيابة العامة إلكترونيًا، والتى تبدأ بالدخول على الموقع الرسمى للنيابة، ثم الضغط على أيقونة تقديم عريضة إلكترونية، بعدها يتم تسديد قيمة الخدمة.

يلى ذلك ملء البيانات من واقع الرقم القومى أو جواز السفر، ثم توجيه الشكوى إلى المكتب الفنى للنائب العام، ووضع رقم الهاتف المحمول أو البريد الإلكترونى، ثم تلقى رقم متابعة الطلب.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر إنفوجراف.. خطوات تقديم شكوى للنيابة العامة إلكترونيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا