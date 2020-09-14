إنفوجراف.. خطوات تقديم شكوى للنيابة العامة إلكترونيا

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ويستعرض "دوت الخليج"، فى الإنفوجراف التالى، خطوات تقديم شكوى للنيابة العامة إلكترونيًا، والتى تبدأ بالدخول على الموقع الرسمى للنيابة، ثم الضغط على أيقونة تقديم عريضة إلكترونية، بعدها يتم تسديد قيمة الخدمة.
يلى ذلك ملء البيانات من واقع الرقم القومى أو جواز السفر، ثم توجيه الشكوى إلى المكتب الفنى للنائب العام، ووضع رقم الهاتف المحمول أو البريد الإلكترونى، ثم تلقى رقم متابعة الطلب.
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