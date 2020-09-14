سكان الشربتلى يستقبلون كامل الوزير بالورود بعد عودتهم لشققهم بالعمارة.. صور

حرص المهندس كامل الوزير وزير النقل، على أن يشهد انتهاء إصلاح عمارة الشربتلى في الزمالك بعد ترميمها، عقب الأضرار التى لحقت بها أثناء حفر مسار المترو، وكذلك سفارة البحرين، على عودة سكان العمارة لشققهم، حيث حرص المواطنون من سكان العمارة على استقباله بالورود، أهدوها إليه تحية منهم على المجهود الكبير الذي قامت به الدولة المصرية، ممثلة في الوزارة لإعادة السكان في أسرع وقت إلى شققهم، وهي الصور التى نشرها الحساب الرسمي للوزارة.

كامل الوزير مع سكان العمارة

ومن ناحية أخرى كانت قالت الهيئة القومية للأنفاق، إنه لم يحدث أى نوع من أنواع الانهيارات بعمارة رقم 17 بشارع البرازيل بالزمالك، لكن حدث هبوط بسيط بأحد أركان العمارة وهبوط في الساحة الأمامية والسور الخارجى لسفارة دولة البحرين، وتم إصلاحه ومعالجته والاطمئنان لسلامة العمارة وكذلك السفارة.

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كامل الوزير اثناء متابعته اعمال اصلاح العمارة

وأضافت أن الهيئة والجهات الاستشارية ومقاول المشروع اتخذا كافة الإجراءات الهندسية لتأمين العقار كإجراء وقائي، كما تم إخلاء السكان من العقار المذكور وتم تعويضهم ماليا للإقامة البديلة لحين الانتهاء من كل الإجراءات والدراسات والأعمال الهندسية ولحين عودتهم إلي العقار مرة أخرى.

سكان العمارة يهدوا الوزير باقة ورود