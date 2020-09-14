قررت الشركة العربية للطيران أبوظبي، اليوم الاثنين، تسيير رحلات يومية مباشرة انطلاقا من أبوظبي إلى القاهرة بدءا من 24 سبتمبر الجاري.
وذكرت العربية للطيران أبوظبي -وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)- أن تسيير هذه الخدمة الجديدة سيوفر للعملاء خيارا جديدا وملائما .. مشيرة إلى أن القاهرة ستكون الوجهة الجديدة للشركة في مصر بعد تنظيم رحلات مباشرة تربط أبوظبي بالإسكندرية وسوهاج.
وأشارت إلى أن القاهرة تمثل الوجهة الخامسة للشركة منذ انطلاق رحلاتها من مطار أبو ظبي الدولي في 14 يوليو الماضي.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر العربية للطيران أبو ظبي: تسيير رحلات يومية مباشرة إلى القاهرة بدءا من 24 سبتمبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.