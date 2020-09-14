العربية للطيران أبو ظبي: تسيير رحلات يومية مباشرة إلى القاهرة بدءا من 24 سبتمبر

قررت الشركة العربية للطيران أبوظبي، اليوم الاثنين، تسيير رحلات يومية مباشرة انطلاقا من أبوظبي إلى القاهرة بدءا من 24 سبتمبر الجاري.

وذكرت العربية للطيران أبوظبي -وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)- أن تسيير هذه الخدمة الجديدة سيوفر للعملاء خيارا جديدا وملائما .. مشيرة إلى أن القاهرة ستكون الوجهة الجديدة للشركة في مصر بعد تنظيم رحلات مباشرة تربط أبوظبي بالإسكندرية وسوهاج.

وأشارت إلى أن القاهرة تمثل الوجهة الخامسة للشركة منذ انطلاق رحلاتها من مطار أبو ظبي الدولي في 14 يوليو الماضي.