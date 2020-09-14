"طاقة البرلمان": أداء قطاع البترول يتواكب مع أفضل النظم العالمية

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أحمد جودة - القاهرة - قال النائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، إن التطوير والتحديث المستمرين داخل قطاع البترول المصري جعلت أداء هذا القطاع الاقتصاد الواعد يتواكب مع أفضل النظم العالمية بصفة عامة وفى رفع كفاءة منظومة السلامة والصحة المهنية بجميع المواقع البترولية بصفة خاصة.

وأشاد " السويدي " فى تصريحات أدلى بها اليوم للمحررين البرلمانيين، اليوم الاثنين، بتأكيد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على أهمية الاستمرار في استكمال تطوير منظومة التكرير والتصنيع لتلبية احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية والاستمرار فى الالتزام بالتوافق البيئي للحفاظ على البيئة واتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية فى كافة المواقع، وأيضا الاستمرار فى تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة بمعامل التكرير لإزالة الاختناقات وزيادة كفاءة العمليات والالتزام ببرامج الصيانة الدورية للأصول الإنتاجية.

كما أشاد "السويدي" بتأكيد المهندس طارق الملا على الجهود الفعلية المبذولة لتنفيذ مشروعات رفع كفاءة منظومة السلامة بمعامل تكرير وتصنيع البترول للوصول إلى أعلى درجات الأمان والسلامة في التشغيل والقيام بالأعمال، حيث يمثل ذلك أولوية أولى لقطاع البترول في إدارة عملياته والاستمرار في مشروعات جديدة بمعامل التكرير لتحقيق استدامة العمليات وكفاءتها والتحسين المستمر للأداء وإعطاء أهمية مشروعات التحول الرقمي الجارية بمعامل التكرير بما يتيح الربط من خلال نظام ERP للمعامل بالهيئة العامة للبترول واستخدام منظومة البرمجية الخطية الجاري العمل عليها لتطبيقها بمعامل التكرير بما يحقق نقلة نوعية لصناعة التكرير المصرية خلال الفترات المقبلة.

ووجه النائب طلعت السويدي التحية إلي المهندس على بدر رئيس شركة العامرية للبترول على تصريحاته التى أكد فيها أنه تم تكرير حوالى ٦ر٣ مليون طن خام ساهمت بنسبة ١٥٪ من إجمالي طاقات التكرير بمصر، واستطاعت الشركة توفير العديد من المنتجات البترولية من أهمها البوتاجاز والسولار والبزين والكيروسين والمازوت والألكيل بنزين والزيوت والمنتجات الخاصة، وبلغ إجمالى الاستثمارات المنفذة حوالى ٢١٩ مليون جنيه.

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وثمن رئيس طاقة النواب، تأكيد الكيميائى مدحت بهجت رئيس شركة الأسكندرية للبترول أنه تم تكرير حوالى ٥ر٤ مليون طن خام ساهمت فى تلبية احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية والمقطرات الشمعية والأسفلت وأنه تم تصدير منتجات بترولية بقيمة حوالى ٣٦٠ مليون دولار إلى أسواق إيطاليا وإسبانيا وهولندا وتونس ومالطا والدنمارك بالإضافة إلى تغذية شركات أموك وأنربك وأسبك وإيلاب بكميات من المازوت والنافتا والترباين قيمتها 434 مليون دولار.

كما حيا "السويدى" تصريحات الدكتور محمد عبدالعزيز رئيس شركة البتروكيماويات المصرية التى أوضح فيها أن معدلات الإنتاج من المنتجات البتروكيماوية بلغت حوالى٨٨ ألف طن بواقع ٤ر٤٢ ألف طن مبيعات من منتج pvc و٧ر٣٣ ألف طن مبيعات من الصودا الكاوية السائلة بقيمة إجمالية حوالى ٥١٠ مليون جنيه، وأنه تم تصدير منتجى pvc والصودا الكاوية إلى ايطاليا والبرتغال وقبرص واليونان والبرازيل والمغرب والأردن وسوريا والسودان والجزائر بقيمة حوالى ١٧ مليون دولار، وأن إجمالى الاستثمارات بلغ حوالى ٣٥٥ مليون جنيه، كما استعرض المشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها والجارية لرفع الطاقة الإنتاجية من منتج pvc من ٨٠ ألف طن إلى ٢٠٠ ألف طن سنويًا، فضلًا عن مشروع نظام إدارة الموارد والاصول ERP ومشروعات السلامة والصحة المهنية.

وقال عضو مجلس النواب، إن جميع قيادات ورؤساء شركات البترول بقيادة المهندس طارق الملا يستحقون كل التحية والتقدير من الشعب المصرى العظيم لانهم يواصلون العمل ليلا ونهارا ونجحوا فى تصدير المنتجات البترولية لعدد كبير من دول العلم، مؤكدا أن هذا القطاع تألق عالميًا بعد استغلاله للدعم الكبير الذى يوليه الزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسى لهذا القطاع الناجح والمتميز.

