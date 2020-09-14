نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الأطباء" تنعي رئيس قسم العظام بمستشفى كفر الزيات عقب وفاته بكورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نعت النقابة العامة للأطباء الشهيد الدكتور كامل علاء أحمد الطيب، استشاري ورئيس قسم العظام بمستشفى كفر الزيات والذي توفي نتيجة الإصابة بفيروس كوڤيد19.

وأضافت النقابة، "خالص العزاء لأسرته الكريمة ونسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنها مع الأبرار والشهداء".

وأشارت النقابة ان الشهيد الدكتور كامل علاء أحمد الطيب، رقم الــ(165)، من الأطباء الذين توفوا بفيروس كورونا منذ بدء جائحة الكورونا وحتى الأن.

وأكدت النقابة ان الأعداد المذكورة للأطباء الذي تم توثيق بياناتهم حتي الان تم التأكد من الوفاة بسبب إصابتهم بفيروس كورونا أثناء العمل، والأتصال بأهلهم للتأكد من خبر الوفاة والاستئذان في نشر النعي.

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