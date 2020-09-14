نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأوقاف: ما تبثه قنوات الفتنة وجماعات الشر عن هدم المساجد غير صحيح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت وزارة الأوقاف أن ما تبثه قنوات الفتنة وجماعات أهل الشر عن هدم المساجد أخبار مفبركة لا صحة لها وتفتقد أدنى درجات المصداقية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها: أكبر رد أن الوزارة ستفتح 71 مسجدًا من تنفيذها الجمعة القادمة الموفق 18 9 2020م بإذن الله تعالى، يأتي ذلك في إطار خطة الوزارة لافتتاح 314 مسجدًا خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2020.

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انطلقت اليوم تحت رعاية فضيلة الإمام الاكبر، فعاليات الدورة التدريبية التي تعقدها المنظمة العالمية لخريجي الازهر، لـتأهيل عدد من أئمة ليبيا عبر الفيديو كونفرانس تماشيا مع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19.

قال أسامة يس نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، أنه يأمل أن تكون هذه الدورة امتدادًا لجهود المنظمة وتواصل فرعها الرئيس بالقاهرة مع فرع ليبيا ومكاتبه المنتشرة في ربوع البلاد.

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وثمن نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، جهود فرع ليبيا وأنشطته المتواصلة في محاربة التطرف، من قوافل وندوات ولقاءات في مختلف المناطق، لنشر فكر الازهر الشريف، وطالب المتدربين بالتواصل بصفة مستمرة مع كبار علماء الازهر الشريف لتوضيح القضايا الملتبسة. وثمن نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، جهود فرع ليبيا وأنشطته المتواصلة في محاربة التطرف، من قوافل وندوات ولقاءات في مختلف المناطق، لنشر فكر الازهر الشريف، وطالب المتدربين بالتواصل بصفة مستمرة مع كبار علماء الازهر الشريف لتوضيح القضايا الملتبسة. وأشار الدكتور عبد الدايم نصير الأمين العام للمنظمة ومستشار شيخ الازهر الشريف، إلي مرور ليبيا بالعديد من التحديات في الوقت الراهن، مما يتطلب تضافر جميع الجهود للخروج من هذه الازمات المفتعله والتي تهدف لزعزعة الاستقرار في المنطقة العربية.